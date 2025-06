Sportivo Carapeguá festeja en Los Jardines del Kelito y trepa en la tabla

Sportivo Carapeguá consiguió imponerse este lunes a River Plate 2-0, en su visita a Los Jardines del Kelito, con las anotaciones de Jeferson Torales y Ángelo Cabrera, ambas en el segundo tiempo del partido.

La primera parte del juego no tuvo gol, pero en la otra el Potro carapegüeño hizo lo suyo en ataque, en el fondo el arquero Carlos Urán lo que le tocaba. No mucho después de iniciarse el segundo lapso, Carapeguá se puso el ventaja, el Kelito salió a buscar el empate, no logró y en el primer minuto de adición, el equipo de tierra adentro sentenció la victoria.

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Jesús Alcaraz y Saturnino Cáceres. Cuarto árbitro: Óscar Barrios.

River Plate: Rodolfo Rodríguez; Guido Gamarra (83’ Jonathan Amarilla), Eric Cristaldo, Jorge Cáceres y Miguel Chávez; Walter Gaona (83’ Matías Flores), Florencio Yudis, Cristian Sosa y Germán Núñez (76’ Rodrigo Fariña); Julio Rivarola y Lucas Candia (60’ Brian Mendoza). D.T.: Celso Ayala. Sportivo Carapeguá: Carlos Urán; Ulises González, Alfredo Cabrera, Rolando Ortiz y Tomás Mendoza; Milver Aquino, Eric Ramos (46’ Marcelo Ojeda), Marcos Benítez (85’ Ángelo Cabrera) y Yonny Sosa (46’ Isaías Gavilán); Augusto Giménez (72’ Tadeo Cañiza) y Jeferson Torales (69’ Leonardo Villagra). D.T.: Enrique Vera.

Goles: 57’ Jeferson Torales y 91’ Ángelo Cabrera (SC). Amonestados: 21’ Jorge Cáceres (RP); 62’ Milver Aquino, 71’ Marcos Benítez, 75’ Marcelo Ojeda y 79’ Carlos Urán (SC).