Chiqui Arce, atracción en la Copa San Isidro

La Copa San Isidro de Curuguaty la disputan desde 1956 los campeones de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) de Paraguay y de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) del Uruguay. El historial marca 15 conquistas de los guaraníes contra 10 de los orientales.
El partido de ida entre Regional Paraguarí y Liga Mayor de San José de Uruguay está fijado para el sábado 16 de agosto, en el Municipal de Carapeguá, a las 16:00.
Francisco Arce, paraguariense de pura cepa, hará dupla con su hermano Juan Arce en la conducción del Rojo, que conquistó el título del Nacional Interligas bajo la orientación del luqueño Luis Fernando Escobar, actual entrenador del Atlético Tembetary, en la división profesional.
La revancha está marcada para el sábado 30 del presente mes, en el estadio Casto Martínez Laguarda de San José.
Las ligas de Paraguay que conquistaron el trofeo son: Federación Misionera (2), Paranaense (2), Itaugueña, Liga del Sud, Limpeña, Pirayuense, Sanjosiana de Deportes, Sampedrana de Fútbol, Regional Ypacaraí, Caacupeña, Liberación, Guaireña y Atyreña.
En la próxima temporada, Paraguarí competirá en la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.