El 12 de Junio y San Lorenzo, con mutua frenada

Un partido clave entre 12 de Junio y Sportivo San Lorenzo, por la fecha 26 de la División Intermedia. El ganador quedaba en la tercera posición, a dos puntos de la zona de ascenso a la máxima categoría. Sin embargo, con el empate de 1-1, los dos conjuntos se frenaron.

El León chaqueño llegó a comandar por un largo tramo la competencia, logrando obtener una apreciable ventaja en puntos. Sin embargo, un pronunciado bajón futbolístico experimentado en la rueda de las revanchas, por no conservar el mismo plantel que lo llevó a la cima. A veces, el deseo de reforzar termina siendo perjudicial, debilitando la estructura.

El Rayadito, que se puso en ventaja en el primer tiempo y no la pudo conservar, viene de atrás y está en condiciones de luchar por retornar al círculo privilegiado, aunque ahora con margen de error mínimo.

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Julio Aranda y Diego Silva. Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Héctor Balbuena.

12 de Junio: Ariel Paniego; Luis Rolón, Pablo Aguilar, Aníbal Gómez Sánchez y Ariel Recalde (78’ Matías López); Cristhian Riveros (58’ Claudio Orquiola), Gastón Pinedo, Herminio Vera (46’ Ricardo Bordón) y Víctor González; Alfredo Martínez (46’ Daniel Fernández) y Santiago Salcedo. D.T.: Arturo Villasantti.

San Lorenzo: Federico Cristóforo; Maximiliano García, Teodoro Paredes, Joel Jiménez y Miguel Samudio; Antonio Oviedo (63’ Diego Álvarez), Héctor Villamayor (69’ José Barrios), Aldo Quiñónez y Hugo González; Axel Galeano (63’ Iván Duarte) y Cristhian Medina. D.T.: Sergio Orteman.

Goles: 32’ Antonio Oviedo (SL) y 68’ Santiago Salcedo, de penal (12). Amonestados: 27’ Héctor Villamayor, 49’ Miguel Samudio y 87’ Hugo González (SL); 42’ Gastón Pinedo y 54’ Cristhian Riveros (12).