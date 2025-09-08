Capítulo 23 de la “B”, a mitad de semana

El circuito de la Primera División B es el más largo del ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con 34 rondas, cuatro más que la División Intermedia, a la que aspiran llegar los destacados.
Lea más: Los Bravos del 24 se ubican en lo más alto
El torneo otorga al campeón un cupo directo a la segunda categoría y brinda al segundo la posibilidad de subir mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.
Los enfrentamientos a cumplirse este miércoles, por la 23ª fecha, son los siguientes:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Sport Colombia vs. Olimpia de Itá
Estadio: Alfonso Colmán.
Horario: 10:00.
Presidente Hayes vs. 3 de Noviembre
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 15:15.
Silvio Pettirossi vs. Sportivo Limpeño
Estadio: Bernabé Pedrozo.
Horario: 15:15.
Cristóbal Colón JAS vs. 3 de Febrero RB
Estadio: Herminio Ricardo.
Horario: 15:15.
24 de Setiembre vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Próculo Cortázar.
Horario: 15:15.
Fulgencio Yegros vs. 29 de Setiembre
Estadio: Cerro León de Villeta.
Horario: 15:15.
Martín Ledesma vs. Atlético Colegiales
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 15:15.
Atlántida vs. Sportivo Iteño
Estadio: Complejo Oceánico, Nueva Asunción.
Horario: 15:15.
Benjamín Aceval de Villa Hayes vs. General Díaz
Estadio: Don Isidro Roussillón.
Horario: 17:15.