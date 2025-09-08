Capítulo 23 de la “B”, a mitad de semana

Este miércoles se disputará íntegramente la vigesimotercera fecha de la Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol que tiene en lo más alto de la clasificación al 24 de Setiembre de Areguá, que recibirá al mejor equipo de la rueda de las revanchas, 12 de Octubre de Itauguá, en un duelo imperdible.