Capítulo 23 de la “B”, a mitad de semana

Este miércoles se disputará íntegramente la vigesimotercera fecha de la Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol que tiene en lo más alto de la clasificación al 24 de Setiembre de Areguá, que recibirá al mejor equipo de la rueda de las revanchas, 12 de Octubre de Itauguá, en un duelo imperdible.

08 de septiembre de 2025 - 15:46
Adriano Samaniego Giménez, director técnico del puntero 24 de Setiembre de Areguá, cumple hoy 62 años.
El circuito de la Primera División B es el más largo del ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con 34 rondas, cuatro más que la División Intermedia, a la que aspiran llegar los destacados.

El torneo otorga al campeón un cupo directo a la segunda categoría y brinda al segundo la posibilidad de subir mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Los enfrentamientos a cumplirse este miércoles, por la 23ª fecha, son los siguientes:

Sport Colombia vs. Olimpia de Itá

Estadio: Alfonso Colmán.

Horario: 10:00.

Presidente Hayes vs. 3 de Noviembre

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 15:15.

Silvio Pettirossi vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Horario: 15:15.

Cristóbal Colón JAS vs. 3 de Febrero RB

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 15:15.

24 de Setiembre vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Próculo Cortázar.

Horario: 15:15.

Fulgencio Yegros vs. 29 de Setiembre

Estadio: Cerro León de Villeta.

Horario: 15:15.

Martín Ledesma vs. Atlético Colegiales

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 15:15.

Atlántida vs. Sportivo Iteño

Estadio: Complejo Oceánico, Nueva Asunción.

Horario: 15:15.

Benjamín Aceval de Villa Hayes vs. General Díaz

Estadio: Don Isidro Roussillón.

Horario: 17:15.

