El 12 de Octubre de Santo Domingo, a un paso de volver a la Primera B

El elenco dirigido por Juan Balbuena depende exclusivamente de sí mismo para acompañar al ya ascendido 1º de Marzo de Fernando de la Mora. El conjunto “albinegro” de Santo Domingo posee una mínima ventaja de un punto sobre su rival directo, General Caballero de Zeballos Cue, que en simultáneo jugará de visitante frente a Atlético Juventud de Loma Pytã. De consumarse el objetivo, el 12 de Octubre de Santo Domingo volverá al tercer nivel de manera inmediata, recordando que en 2024 había descendido al último eslabón del fútbol paraguayo.

Breve Historia del Club: Fundado el 12 de octubre de 1922 en el barrio Santo Domingo de Asunción, el club celebra 103 años de historia hasta este mes de octubre de 2025. Disputa sus partidos de local en el Estadio Rafael Giménez, con capacidad para aproximadamente 1.500 espectadores.

El 12 de Octubre fue uno de los fundadores en 1936 de la Federación Paraguaya de Deportes, predecesora de la APF. Su trayectoria se desarrolló exclusivamente en categorías de ascenso (nunca alcanzó la Primera División), y se caracterizó por ascensos destacados en 1965, 1997, 2011, 2019 y 2023, y descensos en 2001, 2004, 2013, 2022 y 2024 (siendo este último el descenso de la Primera B que buscan revertir). En la Copa Paraguay, su mejor participación fue alcanzar los dieciseisavos de final en 2024.

Palmarés en Ascenso (8 títulos oficiales): El Club 12 de Octubre de Santo Domingo ganó 8 títulos oficiales, todos en categorías de ascenso o extintas, sin campeonatos en divisiones superiores ni copas mayores: 3 veces la Federación Paraguaya de Deportes (liga extinta, 1936-1940s); 2 veces la Tercera División (hoy Primera División B) en 1965 y 1997, ambos títulos con ascensos a la Segunda División (hoy División Intermedia); y 3 veces la Cuarta División (hoy Primera División C) en 2011, 2019 y 2023, todas con ascensos a la Primera División B.

* Mañana, a las 10:00. Capitán Figari vs. 12 de Octubre SD, en el estadio Emiliano Ghezzi, en el barrio Vista Alegre. Árbitro: Luis Trinidad. Asistentes: Raúl Zalazar y Pamela González. Cuarto árbitro: Willian Gómez.

* Mañana, a las 10:00. Atlético Juventud vs. General Caballero ZC, en el estadio Genaro Azcurra, en Loma Pytã. Árbitro: Juan Franco. Asistentes: David Guillén y Dalma Rodríguez. Cuarto árbitro: Carlos Chaparro.

* Mañana, a las 10:00. Pilcomayo vs. Humaitá FBC, en el estadio Agustín Báez, en Mariano Roque Alonso. Árbitro: Jorge Ruiz Díaz. Asistentes: Carlos Cáceres y Rosa Jara. Cuarto árbitro: Aracely Gómez.