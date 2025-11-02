Fútbol de Ascenso de Paraguay
02 de noviembre de 2025 - 13:49

Primera B: Sportivo Iteño amarga al 3 de Noviembre

El 3 de Noviembre se perdió la brillante ocasión de quedar de nuevo como solitario líder de la Primera División B al empatar con Sportivo Iteño, en duelo de tricolores celebrado en la mañana de este domingo en la Ciudad Universitaria.
El 3 de Noviembre, ahora líder de la Primera División B con el Benjamín Aceval de Villa Hayes, dejó escapar dos valiosos puntos en su carrera por llegar al título y escalar a la División Intermedia, al igualar 2-2 con el Sportivo Iteño, que le aguó sus planes luego de estar dos goles abajo.

El estadio Gunther Vogel del Sportivo San Lorenzo albergó este domingo el encuentro entre 3 de Noviembre y Sportivo Iteño, por la 32ª fecha (antepenúltima) de la Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol.

Francisco López, al minuto 21 e Iván Maciel, al 56, de penal, anotaron los goles para el puntero de la competición, mientras que Jorge Díaz, al 58 y Dani Cáceres, al 90, señalaron los tantos para el también conjunto tricolor, de la Ciudad del cántaro y la miel.

El circuito tiene como líderes a 3 de Noviembre y Benjamín Aceval, con 65 puntos. El 12 de Octubre de Itauguá cuenta con 63.

El campeón subirá de manera directa a la Intermedia, mientras que el segundo animará un repechaje con el vencedor del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior por un lugar en la segunda categoría.

En la ronda 33, 3 de Noviembre lidiará con Colegiales, Benjamín Aceval cotejará con el descendido Fulgencio Yegros, mientras que el “12” tendrá como rival a Sportivo Limpeño.

El segundo club en ubicarse en la zona roja del descenso a la Primera C es el General Díaz.