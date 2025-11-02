Primera B: Sportivo Iteño amarga al 3 de Noviembre

El estadio Gunther Vogel del Sportivo San Lorenzo albergó este domingo el encuentro entre 3 de Noviembre y Sportivo Iteño, por la 32ª fecha (antepenúltima) de la Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol.

Francisco López, al minuto 21 e Iván Maciel, al 56, de penal, anotaron los goles para el puntero de la competición, mientras que Jorge Díaz, al 58 y Dani Cáceres, al 90, señalaron los tantos para el también conjunto tricolor, de la Ciudad del cántaro y la miel.

El circuito tiene como líderes a 3 de Noviembre y Benjamín Aceval, con 65 puntos. El 12 de Octubre de Itauguá cuenta con 63.

El campeón subirá de manera directa a la Intermedia, mientras que el segundo animará un repechaje con el vencedor del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior por un lugar en la segunda categoría.

En la ronda 33, 3 de Noviembre lidiará con Colegiales, Benjamín Aceval cotejará con el descendido Fulgencio Yegros, mientras que el “12” tendrá como rival a Sportivo Limpeño.

El segundo club en ubicarse en la zona roja del descenso a la Primera C es el General Díaz.