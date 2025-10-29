Fútbol de Ascenso de Paraguay
29 de octubre de 2025 - 18:14

Cartelera de la antepenúltima ronda de la “B”

Equipo del 3 de Noviembre del barrio San Pablo (Asunción), puntero de la Primera División B.
Equipo del 3 de Noviembre del barrio San Pablo (Asunción), puntero de la Primera División B.APF

Entre el viernes y el domingo próximos se disputarán los partidos de la 32ª ronda (antepenúltima) de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol que tiene como líder al 3 de Noviembre, que se encuentra en la zona de ascenso directo a la División Intermedia.

El 3 de Noviembre buscará mantener su liderazgo, mientras que Benjamín Aceval de Villa Hayes pretende culminar en torneo en la cima, para subir directamente a la División Intermedia.

El subcampeón de la Primera División B tendrá la posibilidad de ascender al segundo nivel de nuestro balompié mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que se encuentra en pleno desarrollo.

La ronda 32 del circuito de ascenso más extenso de la APF se desarrollará de acuerdo al siguiente programa;

Viernes 31 de octubre

Sport Colombia vs. Atlántida

Estadio: Alfonso Colmán.

Horario: 08:00.

Olimpia de Itá vs. Atlético Colegiales

Estadio: Manuel Gamarra.

Horario: 14:00 (TV).

Silvio Pettirossi vs. Martín Ledesma

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 16:00 (TV).

Sportivo Limpeño vs. 29 de Setiembre

Estadio: Optaciano Gómez.

Horario: 16:00.

Sábado 1 de noviembre

General Díaz vs. Presidente Hayes

Estadio: Complejo Oceánico (Nueva Asunción).

Horario: 10:00.

3 de Febrero vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 14:00 (TV).

Benjamín Aceval vs. 24 de Setiembre

Estadio: Isidro Roussillón.

Horario: 16:00 (TV).

Domingo 2

3 de Noviembre vs. Sportivo Iteño

Estadio: Gunther Vögel.

Horario: 10:00 (TV).

Cristóbal Colón JAS vs. Fulgencio Yegros

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 16:00.