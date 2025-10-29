Cartelera de la antepenúltima ronda de la “B”

El 3 de Noviembre buscará mantener su liderazgo, mientras que Benjamín Aceval de Villa Hayes pretende culminar en torneo en la cima, para subir directamente a la División Intermedia.
El subcampeón de la Primera División B tendrá la posibilidad de ascender al segundo nivel de nuestro balompié mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que se encuentra en pleno desarrollo.
La ronda 32 del circuito de ascenso más extenso de la APF se desarrollará de acuerdo al siguiente programa;
Viernes 31 de octubre
Sport Colombia vs. Atlántida
Estadio: Alfonso Colmán.
Horario: 08:00.
Olimpia de Itá vs. Atlético Colegiales
Estadio: Manuel Gamarra.
Horario: 14:00 (TV).
Silvio Pettirossi vs. Martín Ledesma
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 16:00 (TV).
Sportivo Limpeño vs. 29 de Setiembre
Estadio: Optaciano Gómez.
Horario: 16:00.
Sábado 1 de noviembre
General Díaz vs. Presidente Hayes
Estadio: Complejo Oceánico (Nueva Asunción).
Horario: 10:00.
3 de Febrero vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 14:00 (TV).
Benjamín Aceval vs. 24 de Setiembre
Estadio: Isidro Roussillón.
Horario: 16:00 (TV).
Domingo 2
3 de Noviembre vs. Sportivo Iteño
Estadio: Gunther Vögel.
Horario: 10:00 (TV).
Cristóbal Colón JAS vs. Fulgencio Yegros
Estadio: Herminio Ricardo.
Horario: 16:00.