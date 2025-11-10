Primera B: Benjamín Aceval, a un triunfo del título y el ascenso

La embestida en la recta final del torneo del tercer nivel de nuestro balompié ubica al Benjamín Aceval en las puertas de la consagración en la Primera División B.

El torneo otorga al campeón una plaza directa a la División Intermedia. El segundo tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje contra el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

El 12 de Octubre de Itauguá y el 3 de Noviembre del barrio San Pablo de Asunción se encuentran en la segunda línea, a dos unidades de la cima.

La lucha por la permanencia también se torna apasionante. El primero en bajar es el Fulgencio Yegros, en una temporada nefasta para los clubes de Ñemby, ya que Cristóbal Colón fue apartado de la Primera División C por alistar a jugadores en situación irregular (mau).

Si el certamen terminase hoy, el segundo en bajar sería General Díaz, que aún tiene posibilidades de desplazar a Presidente Hayes y 29 de Setiembre, que tienen dos puntos más.

Los marcadores que se dieron en la 33ª fecha (antepenúltima) fueron los siguientes: Atlántida 2-Silvio Pettirossi 1, General Díaz 1-3 de Febrero 3, Colegiales 2-3 de Noviembre 2, 12 de Octubre de Itauguá 3-Sportivo Limpeño 1, Presidente Hayes 1-24 de Setiembre de Areguá 2, Sportivo Iteño 1-Sport Colombia 1, Fulgencio Yegros 1-Benjamín Aceval 5, Martín Ledesma 1-Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar 2 y 29 de Setiembre 1-Olimpia de Itá 4.

Los duelos del último capítulo (aún no calendarizados): Benjamín Aceval-Martín Ledesma, Olimpia de Itá-12 de Octubre de Itauguá, 3 de Noviembre-29 de Setiembre, Sportivo Limpeño-General Díaz, Silvio Pettirossi-Sportivo Iteño, 24 de Setiembre-Fulgencio Yegros, Cristóbal Colón JAS-Atlántida, 3 de Febrero-Presidente Hayes y Sport Colombia-Colegiales.