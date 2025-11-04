Fútbol de Ascenso de Paraguay
04 de noviembre de 2025 - 14:22

Programa del penúltimo capítulo de la “B”

Benjamín Aceval de Villa Hayes, que viene de derrotar al 24 de Setiembre de Areguá, tiene la misión de saltar del segundo al primer lugar del torneo, en busca de su paso a la División Intermedia.
Entre el viernes y el domingo próximos se disputarán los partidos de la 33ª fecha (penúltima) de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol que otorga una plaza directa a la División Intermedia.

La Primera División B otorga al campeón un cupo a la División Intermedia. El segundo colocado tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje con el monarca del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior. Los dos últimos del promedio descenderán a la Primera C.

En la lucha por la consagración, 3 de Noviembre y Benjamín Aceval de Villa Hayes comandan la clasificación con el mismo puntaje, con ventaja deportiva para los tricolores capitalinos. Dos puntos abajo se encuentra el 12 de Octubre de Itauguá, el tercero que queda en la lucha por el ascenso.

En cuanto al descenso, Fulgencio Yegros de Ñemby ya perdió la categoría. El segundo que se encuentra en la zona roja es General Díaz.

Programa de la 33ª ronda

Viernes 7

General Díaz vs. 3 de Febrero

Estadio: Hugo Bogado Vaceque.

Horario: 10:00.

Atlántida vs. Silvio Pettirossi

Estadio: Complejo Oceánico.

Horario: 16:00.

Sábado 8

Presidente Hayes vs. 24 de Setiembre

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 10:00.

12 de Octubre de Itauguá vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 14:00 (TV).

Atlético Colegiales vs. 3 de Noviembre

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 16:00 (TV).

Domingo 9

29 de Setiembre vs. Olimpia de Itá

Estadio: Salustiano Zaracho.

Horario: 10:00.

Martín Ledesma vs. Cristóbal Colón JAS

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 14:00 (TV).

Fulgencio Yegros vs. Benjamín Aceval

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 16:00 (TV).

Sportivo Iteño vs. Sport Colombia

Estadio: Salvador Morga.

Horario: 16:00.