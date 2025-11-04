Programa del penúltimo capítulo de la “B”

La Primera División B otorga al campeón un cupo a la División Intermedia. El segundo colocado tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje con el monarca del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior. Los dos últimos del promedio descenderán a la Primera C.
En la lucha por la consagración, 3 de Noviembre y Benjamín Aceval de Villa Hayes comandan la clasificación con el mismo puntaje, con ventaja deportiva para los tricolores capitalinos. Dos puntos abajo se encuentra el 12 de Octubre de Itauguá, el tercero que queda en la lucha por el ascenso.
En cuanto al descenso, Fulgencio Yegros de Ñemby ya perdió la categoría. El segundo que se encuentra en la zona roja es General Díaz.
Programa de la 33ª ronda
Viernes 7
General Díaz vs. 3 de Febrero
Estadio: Hugo Bogado Vaceque.
Horario: 10:00.
Atlántida vs. Silvio Pettirossi
Estadio: Complejo Oceánico.
Horario: 16:00.
Sábado 8
Presidente Hayes vs. 24 de Setiembre
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 10:00.
12 de Octubre de Itauguá vs. Sportivo Limpeño
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 14:00 (TV).
Atlético Colegiales vs. 3 de Noviembre
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 16:00 (TV).
Domingo 9
29 de Setiembre vs. Olimpia de Itá
Estadio: Salustiano Zaracho.
Horario: 10:00.
Martín Ledesma vs. Cristóbal Colón JAS
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 14:00 (TV).
Fulgencio Yegros vs. Benjamín Aceval
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 16:00 (TV).
Sportivo Iteño vs. Sport Colombia
Estadio: Salvador Morga.
Horario: 16:00.