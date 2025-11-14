El duelo consagratorio del Nacional B entre Patriotas y 15 de Mayo se disputará en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 17:00. En caso de empate en tiempo normal, el vencedor surgirá en los penales.

Del certamen participaron 16 clubes, ocho del departamento de Alto Paraná, cuatro de Caaguazú, dos de Canindeyú, uno de Concepción y uno de Guairá, que es precisamente el finalista “15”.

El campeón animará una serie de dos partidos con el segundo de la Primera División B de la APF, por una plaza a la División Intermedia 2026. A falta del desarrollo de la ronda final de dicho evento, marcada para esta jornada, 12 de Octubre de Itauguá y 3 de Noviembre de encuentran en la segunda línea, dos puntos por debajo del líder Benjamín Aceval de Villa Hayes.

