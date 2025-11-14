Primera B: Atardecer chaqueño, con chance consagratoria

Benjamín Aceval de Villa Hayes tiene inmejorables posibilidades de conquistar el título de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El vicecampeón jugará la promoción por un lugar en la segunda categoría contra el monarca del Nacional B de la UFI, Patriotas de Hernandarias o 15 de Mayo de Itapé, que se enfrentan este sábado en Capiatá, a las 17:00.

12 de Octubre de Itauguá y 3 de Noviembre se encuentran en la segunda línea, dos puntos por debajo del Benjamín Aceval.

La 34ª fecha

Viernes: 24 de Setiembre 2-Fulgencio Yegros 1, Sport Colombia 3-Colegiales 2 y Silvio Pettirossi 0-Sportivo Iteño 3.

Sábado, 15:00: Benjamín Aceval-Martín Ledesma, en Villa Hayes; 3 de Noviembre-29 de Setiembre, en Jardines del Kelito; 3 de Febrero-Presidente Hayes, en Ricardo Brugada; Sportivo Limpeño-General Díaz, en Limpio y Olimpia de Itá-12 de Octubre de Itauguá, en Itá. 16:00: Cristóbal Colón JAS-Atlántida, en J. Augusto Saldívar.