Nacional B: Patriotas y 15 de Mayo pasan a la final

Pese a las malas condiciones climáticas, los partidos de vuelta de las semifinales del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior se cumplieron en esta jornada del miércoles, debido a que el duelo consagratorio ya se cumplirá el sábado.

Lea más: Benjamín Aceval acaricia el título de la Primera B

Patriotas FC de Hernandarias ganó como local por 2-0, ganando la serie con un marcador global de 4-0 sobre el “13”.

El guaireño 15 de Mayo brindó una mayúscula sorpresa al vencer de visitante al Salto del Guairá por 2-1, dejando el marcador agregado en 3-2 con el empate a uno del choque de ida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El campeón animará una serie de dos encuentros con el subcampeón de la Primera División B de la APF, por una plaza en la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una sesión entre las autoridades de la UFI y los delegados, serán definidos este jueves todos los detalles del choque consagratorio de la decimocuarta edición del fin de semana.

Los posibles rivales del monarca del Nacional B son 12 de Octubre de Itauguá, 3 de Noviembre y Benjamín Aceval de Villa Hayes, el líder de la Primera B, que de vencer el sábado a Martín Ledesma de Capiatá obtendrá el título y el ascenso de manera directa.