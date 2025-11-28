Promoción B: En juego cupo a la Intermedia

El enfrentamiento corresponde a la revancha de la Promoción de la Primera B – Nacional B 2025. No hubo ganador en el primer juego (1-1). El que logre imponerse se llevará el lauto y de persistir la paridad en tiempo reglamentario, el futuro se definirá desde los doce pasos.

El juego decisivo lo dirigirá el árbitro Juan Eduardo López, con asistencia de José Cuevas y Juan Mendoza; juez auxiliar es Marco Franco. Al VAR irá Derlis Benítez y lo asistirá Héctor Balbuena.

El 15 de Mayo de Itapé, en su estreno en el Campeonato Nacional B de la UFI, logró conquistar el título al ganar 3-2 a Patriotas de Hernandarias, en la final única disputada en la ciudad de Capiatá. El 3 de noviembre fue el subcampeón del torneo Primera B.

Los otros dos ascendidos son el Benjamín Aceval de Villa Hayes, campeón de la tercera categoría, y el monarca del Nacional Interligas de la UFI, Liga Regional de Fútbol Paraguarí.

* Últimos ganadores de la promoción; 2016: 22 de Setiembre derrotó a Ameliano con un global de 5-4. 2017: 3 Corrales de Ciudad del Este salió airoso en penales 4-2 frente a Colegiales. 2018: General Caballero de Juan León Mallorquín venció a Tacuary con global de 3-1. 2021: Martín Ledesma derrotó con global de 6-3 a Itapuense. 2023: El 12 de Junio de Villa Hayes ganó en penales 5-4 al Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, tras los empates en ambos partidos 0-0.