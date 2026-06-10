Denuncian que el IPS adelantó una millonaria licitación “a escondidas”

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, intimó al IPS –presidido por Isaías Fretes– a presentar en un plazo de tres días un informe detallado y los documentos respaldatorios de la licitación ID 482294, denominada “Adquisición de medicamentos varios con stock crítico”.

La intervención de la DNCP se da tras una denuncia formal promovida por la firma Megalabs Paraguay SA, representada por Juan Carlos Cabas y Sergio Samaniego.

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Según el documento al que tuvo acceso ABC, la previsional incurrió en supuestas irregularidades que sepultan los principios de legalidad, transparencia y libre concurrencia.

“La presente denuncia se dirige contra un hecho de especial gravedad que consiste en la retroacción intempestiva de la fecha de presentación y apertura de ofertas, sin constancia formal suficiente, sin publicidad adecuada y sin plazo razonable de antelación, lo que produjo un efecto concreto y excluyente: impidió a Megalabs Paraguay SA presentar su oferta en igualdad de condiciones”, argumenta el escrito.

Para los denunciantes, esta maniobra altera de raíz una condición esencial del llamado y anula de forma directa la validez del procedimiento, privando a los laboratorios de una oportunidad real y previsible de competir.

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Un cambio que restó 7 días

El historial del portal de la DNCP revela que la convocatoria sufrió tres modificaciones previas. La apertura de sobres se fijó inicialmente para el 1 de abril de 2026, luego se postergó al 1 de junio y, finalmente, se calendarizó para el 8 de junio de 2026.

Sin embargo, a última hora y de forma retroactiva, el IPS volvió a mover la fecha al 1 de junio, una alteración que, según la denuncia, no dejó rastro visible ni justificable en el sistema.

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Este sorpresivo cambio dejó con las manos vacías a Megalabs. “La modificación cuestionada no amplió derechos ni favoreció la participación. Por el contrario, redujo sorpresivamente el plazo que los interesados tenían para ofertar, convirtiendo una fecha oficialmente publicada –8 de junio de 2026– en una fecha ilusoria, carente de eficacia práctica”, sentencia la firma.

El millonario llamado en juego asciende a un monto global de G. 51.513 millones.