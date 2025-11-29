El 3 de Noviembre asciende a la División Intermedia

Determinante actuación de su arquero

A pesar del sofocante calor reinante, el partido fue de mucha emoción.

Comenzó intenso el 15 de Mayo. El juego se concentró en las cercanías del área del 3 de Noviembre.

Antonio Samaniego ganó en las alturas y ayudado un poco por la muy mala salida de Alan Vento, marcó el 1-0.

Juan Gómez se metió entre los centrales recibiendo una asistencia fenomenal para definir ante la salida del arquero con un globito para 2-0.

Superioridad total para los negriazules en el primer tiempo, y con un resultado que podría haber sido más abultado.

Con los cambios mejoró el “3”. Mauricio Caballero marcó el descuento luego de una desatención defensiva del “15”.

A partir de ahí fueron repartidas las incursiones en zona ofensiva. Vento sostuvo a su equipo que tuvo un penal por una mano inocente de Borja. Iván Maciel estableció el 2-2.

La elevada temperatura influyó para una mayor dinámica. El “15” dejaba escapar una gran ventaja y el “3” creció en el aspecto anímico.

En el desempate, Vento fue el héroe al desviar tres lanzamientos, además de anotar para prolongar la tanda.

El 3 de Noviembre, subcampeón de la Primera B, ascendió a la División Intermedia. El 15 de Mayo, monarca del Nacional B de la UFI, se quedó en la orilla, por detalles.

Jesús Federico Ocampos