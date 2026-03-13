Fútbol de Ascenso de Paraguay
13 de marzo de 2026 - 19:25

Hoja de ruta definida para el torneo de la Primera División B 2026

El festejo del último monarca de la Primera División B, Benjamín Aceval de Villa Hayes que con ese logro pasará a militar en la División Intermedia desde esta temporada.
El festejo del último monarca de la Primera División B, Benjamín Aceval de Villa Hayes que con ese logro pasará a militar en la División Intermedia desde esta temporada.

La sede central de la Asociación Paraguaya de Fútbol fue escenario este viernes del sorteo del calendario para el torneo de la Primera División B 2026. El evento dejó definida la hoja de ruta para los 17 clubes que buscarán, a lo largo del año, el ansiado salto a la División Intermedia.

Por ABC Color

El campeonato está programado para iniciarse oficialmente el 10 de abril y se extenderá hasta el 1 de noviembre del año en curso. Durante este periodo, los equipos participantes se enfrentarán en un formato de todos contra todos a lo largo de 32 fechas, las cuales estarán organizadas en dos ruedas de 16 rondas cada una. Para cumplir con el cronograma regular y la planificación establecida, el torneo contempla seis jornadas de adelanto, que se desarrollarán específicamente en las fechas 4, 8, 12, 21, 25 y 29.

La edición 2026 presenta las incorporaciones de clubes provenientes de distintas categorías. Desde la Primera División C se integran el club 1° de Marzo, del barrio Santa María en Fernando de la Mora, y el 12 de Octubre, del barrio Santo Domingo, quienes llegan como campeón y vicecampeón, respectivamente. A ellos se suma el club River Plate, que competirá en esta categoría tras su descenso desde la División Intermedia.

En este contexto, se recordó que los otros dos equipos que perdieron la categoría en la segunda división fueron Pastoreo FC y Guaraní de Fram, aunque en sus casos retornaron a sus ligas de origen debido a su procedencia de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

Fixture del torneo de la Primera División B 2026

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