Hoja de ruta definida para el torneo de la Primera División B 2026

El campeonato está programado para iniciarse oficialmente el 10 de abril y se extenderá hasta el 1 de noviembre del año en curso. Durante este periodo, los equipos participantes se enfrentarán en un formato de todos contra todos a lo largo de 32 fechas, las cuales estarán organizadas en dos ruedas de 16 rondas cada una. Para cumplir con el cronograma regular y la planificación establecida, el torneo contempla seis jornadas de adelanto, que se desarrollarán específicamente en las fechas 4, 8, 12, 21, 25 y 29.

La edición 2026 presenta las incorporaciones de clubes provenientes de distintas categorías. Desde la Primera División C se integran el club 1° de Marzo, del barrio Santa María en Fernando de la Mora, y el 12 de Octubre, del barrio Santo Domingo, quienes llegan como campeón y vicecampeón, respectivamente. A ellos se suma el club River Plate, que competirá en esta categoría tras su descenso desde la División Intermedia.

En este contexto, se recordó que los otros dos equipos que perdieron la categoría en la segunda división fueron Pastoreo FC y Guaraní de Fram, aunque en sus casos retornaron a sus ligas de origen debido a su procedencia de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

Fixture del torneo de la Primera División B 2026