Fútbol de Ascenso de Paraguay
13 de marzo de 2026 - 20:24

La Primera División C, con calendario definido para la temporada 2026

El 1° de Marzo FBC del barrio Santa María, es el último monarca del cuarto y último nivel de nuestro fútbol, logro que lo lleva a ser parte de la Primera División B, este año.
El 1° de Marzo FBC del barrio Santa María, es el último monarca del cuarto y último nivel de nuestro fútbol, logro que lo lleva a ser parte de la Primera División B, este año.

La sede central de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) fue el epicentro del sorteo del calendario para la temporada 2026 de la Primera División C. Este certamen, que representa el cuarto y último peldaño de la estructura del fútbol paraguayo, ya tiene definidos los cruces para los 12 clubes que buscarán el ansiado ascenso a la Primera División B.

Por ABC Color

El campeonato tiene marcado su punto de partida para el 10 de mayo y se extenderá hasta el 26 de octubre del presente año. La competencia se desarrollará a lo largo de 22 fechas, estructuradas bajo un formato de todos contra todos en dos ruedas de 11 jornadas cada una. Este calendario busca garantizar la competitividad y regularidad de los equipos en su lucha por subir de categoría.

La fisonomía de la categoría presenta cambios para este ciclo debido a los recientes descensos y retornos. La temporada contará con la presencia de dos instituciones con pasado en divisiones superiores, inclusive hasta en la élite, es el caso de General Díaz de Luque, que junto a Fulgencio Yegros de Ñemby, pasarán a integrar el tercer nivel tras sus caídas desde la Primera División B.

Asimismo, el torneo 2026 marca el regreso a la actividad oficial de Valois Rivarola del barrio Zeballos Cue, que se reincorpora tras cumplir con su periodo de una temporada de desprogramación. Por su parte, el club Cristóbal Colón de Ñemby, cumplirá esta vez con el año sabático, producto de la descalificación, tras recurrir a la suplantación de identidad de jugadores (alistó a futbolistas “mau”), en un hecho denunciado por el 12 de Octubre de Santo Domingo.

Fixture confeccionado del torneo de la Primera División C 2026

Fixture – Primera División C 2026
Fixture – Primera División C 2026
Fixture – Primera División C 2026
Fixture – Primera División C 2026
Fixture – Primera División C 2026
Fixture – Primera División C 2026
Fixture – Primera División C 2026
Fixture – Primera División C 2026