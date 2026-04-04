Benjamín Aceval arrolla a Guaireña

Un resultado sorpresivo fue el que se dio en la mañana de este sábado en Villarrica, con el contundente triunfo del Benjamín Aceval de Villa Hayes sobre el local Guaireña FC por 4-0.

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Tres tantos en el primer tiempo y uno en la etapa complementaria redondearon la espléndida mañana del elenco chaqueño frente a un desdibujado conjunto guaireño que recurrió a tres modificaciones antes del descanso con el objetivo de reencauzar su rumbo.

El campeón de la Primera División B 2025 tuvo un alto nivel, apuntalado por las figuras que hicieron posible el ascenso a la División Intermedia.

A continuación compartimos los detalles del duelo, proveídos por la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Blas Medina. Asistentes: Aníbal Esteche y Digno Salinas. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Guaireña: Alejandro Machuca; Juan Balbuena, Hugo Portillo, Esteban Samudio y Marcos Andino; Alejandro Arce (65’ Cristian Paredes), Jorge Mendoza, Juan Salcedo (42’ Alexander Quintana) y Osvaldo Vázquez (35’ Antonio Marín); Édgar González (42’ Aarón Monges) y Gastón Muñoz (46’ Jeferson Torales). D.T.: Rolando Chilavert.

Benjamín Aceval: Antonio González; Iván Cabrera, Hugo Espínola, Lázaro Vázquez (70’ Inocencio Velázquez) y Aldo Morel; Roque Florenciáñez, Santiago López (80’ Óscar Prieto), Sebastián Benítez (63’ Ariel Mendoza) y Rony Giménez (63’ Ricardo Bordón); Nery Castro (80’ Emmanuel Morales) y Osvaldo Argüello. D.T.: Rubén Roussillón.

Goles: 15’ Nery Castro, 22’ Osvaldo Argüello, 39’ Sebastián Benítez y 79’ Santiago López, de penal (BA). Amonestados: 20’ Hugo Portillo y 54’ Jorge Mendoza (G); 18’ Iván Cabrera, 34’ Aldo Morel, 61’ Osvaldo Argüello, 88’ Ariel Mendoza y 89’ Óscar Prieto (BA). Expulsado: 77’ Hugo Portillo (G), por doble amonestación.