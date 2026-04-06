Goleada de General Caballero Mallorquín en el cierre de la 1ª fecha de la Intermedia

Volver cuanto antes a Primera División del fútbol paraguayo es el objetivo, cueste lo que cueste, del General Caballero de Juan León Mallorquín y lo ratificó con la goleada de 6-2 frente a Sportivo Carapeguá, en el partido que cerró esta anoche la primera fecha del torneo de la División Intermedia 2026.
La muestra de jerarquía del equipo Rojo de Mallorquín fue testigo el estadio Ka’arendy, donde ya en la primera mitad del encuentro el equipo dirigido por el entrenador Humberto “Loro” Ovelar plasmó en el resultado con un 4-0 la superioridad en la cancha sobre el cuadro del Hugo Marcelo Ovelar.
Estadio: Ka’arendy. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Francisco Ramos y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.
General Caballero JLM: Luis Guillén; Gabriel Molinas, César Castellano, Míller Mareco y Édgar Franco; Juan Martínez (61’ Néstor Gómez), Marcelo Paredes, Alexis Verdún (84’ Gabriel Espínola) y Jorge Colmán (70’ Matías Schabus); Alexis Araújo (70’ Enzo Alegre) y Mathías González (84’ Axel Baigorria). D.T.: Humberto “Loro” Ovelar. Sportivo Carapeguá: Alex Báez; Juan Barrios, Aldo Zárate, Alfredo Cabrera e Iván Salcedo; Aldo González, Fernando Vega, Ángel Paniagua (82’ Jesús Ojeda) y Leonardo Galeano; Braian Brítez (82’ Hugo Esquivel) y Jorge Quintana. D.T.: Hugo Marcelo “Chueco” Ovelar.
Goles: 2’ Juan Martínez, 9’ Alexis Araújo, 22’ y 84’ Mathías González, 27’ Jorge Colmán y 90’ David Alegre (GC); 74’ Juan Barrios y 85’ César Rolón (SC). Amonestados: 47’ Juan Martínez (GC); 50’ Fernando Vega y 86’ Ulises González (en el banco de suplentes) (SC).
Los datos son proveídos por el departamento de prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
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