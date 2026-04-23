Olimpia de Itá golea a Sportivo Limpeño en la Primera B

Olimpia de Itá impuso su localía y con el 3-0 sobre Sportivo Limpeño se reacomodó en la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Un tanto en el primer tiempo y dos en el segundo configuraron la goleada franjeada contra el conjunto albirrojo que no levanta vuelo.

Los detalles del encuentro, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Presbítero Manuel Gamarra. Árbitro: Arcenio Mereles. Asistentes: Juan Bogado y Dante Fernández. Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.

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Olimpia de Itá: Leonardo Machado; Ramon Coronel, César Zárate, Marcelo Villamayor (82’ Diego Cuéllar) y Alex Rodríguez; Blas González, Juan Villamayor (82’ Óscar Benitez), Accel Martínez (58’ Roney Cabrera) y Marcos Mendoza; Ángel Arévalos (74’ Marcelo Rios) y Juliano Gavilán. D.T.: Jacinto Elizeche

Sportivo Limpeño: Andrés Paredes; Ángel Guillén, Alejandro Aguilar (46’ Blas Arce), Óscar Acosta y Renato Correa; Enzo Rotela, Wilson Merlo (83’ Marcio Oviedo), Carlos Aveiro y Blas Cattaneo (38’ Junior Medina); Elvio Fernández (76’ Elvio Fernández) y Wilson Romero (38’ Enrique Guedes). D.T.: Jerson Alcaraz.

Goles: 10’ Ángel Arévalos, 69’ Marcos Mendoza y 79’ Marcelo Ríos (O). Amonestados: 26’ Ángel Guillén, 37’ Wilson Romero y 86’ Axel Ramírez (SL); 57’ Juliano Gavilán y 87’ Roney Cabrera (O).