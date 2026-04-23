Fútbol de Ascenso de Paraguay
23 de abril de 2026 - 18:46

Olimpia de Itá golea a Sportivo Limpeño en la Primera B

Festejo de uno de los goles de Olimpia de Itá contra el Sportivo Limpeño.
Festejo de uno de los goles de Olimpia de Itá contra el Sportivo Limpeño.APF

En el arranque de la tercera fecha de la Primera División B, el Olimpia de Itá se impuso este jueves por goleada sobre Sportivo Limpeño 3-0, en la Ciudad del Cántaro y la Miel. Fue la primera victoria franjeada de la temporada y la tercera caída en fila de los albirrojos de Limpio.

Por ABC Color

Olimpia de Itá impuso su localía y con el 3-0 sobre Sportivo Limpeño se reacomodó en la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Un tanto en el primer tiempo y dos en el segundo configuraron la goleada franjeada contra el conjunto albirrojo que no levanta vuelo.

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Los detalles del encuentro, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Presbítero Manuel Gamarra. Árbitro: Arcenio Mereles. Asistentes: Juan Bogado y Dante Fernández. Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.

Olimpia de Itá: Leonardo Machado; Ramon Coronel, César Zárate, Marcelo Villamayor (82’ Diego Cuéllar) y Alex Rodríguez; Blas González, Juan Villamayor (82’ Óscar Benitez), Accel Martínez (58’ Roney Cabrera) y Marcos Mendoza; Ángel Arévalos (74’ Marcelo Rios) y Juliano Gavilán. D.T.: Jacinto Elizeche

Sportivo Limpeño: Andrés Paredes; Ángel Guillén, Alejandro Aguilar (46’ Blas Arce), Óscar Acosta y Renato Correa; Enzo Rotela, Wilson Merlo (83’ Marcio Oviedo), Carlos Aveiro y Blas Cattaneo (38’ Junior Medina); Elvio Fernández (76’ Elvio Fernández) y Wilson Romero (38’ Enrique Guedes). D.T.: Jerson Alcaraz.

Goles: 10’ Ángel Arévalos, 69’ Marcos Mendoza y 79’ Marcelo Ríos (O). Amonestados: 26’ Ángel Guillén, 37’ Wilson Romero y 86’ Axel Ramírez (SL); 57’ Juliano Gavilán y 87’ Roney Cabrera (O).