Fútbol de Ascenso de Paraguay
23 de abril de 2026 - 15:24

La marcha de la Primera División B

Martín Ledesma de Capiatá se ubica en lo más alto de la clasificación de la Primera División B.
Martín Ledesma de Capiatá se ubica en lo más alto de la clasificación de la Primera División B.APF

Entre este jueves y el domingo se disputará la tercera fecha de la Primera División B, la competencia más extensa del circuito de ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que otorga dos plazas a la División Intermedia, el segundo nivel de nuestro balompié.

Por ABC Color

La Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer los detalles del desarrollo de la tercera fecha de la Primera División B, que se cumplirá de la siguiente manera:

Lea más: Continuidad de la División Intermedia

Jueves 23 de abril

Olimpia de Itá vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Manuel Gamarra.

Hora: 16:00 (TV).

Árbitro: Arcenio Mereles.

Asistentes: Juan Bogado y Dante Fernández.

Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.

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Viernes 24

12 de Octubre de Itauguá vs. Cristóbal Colón JAS

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 10:00 (TV).

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Silvio Coronel y Christian Ocampo.

Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.

Sábado 25

Sport Colombia vs. 3 de Febrero FBC

Estadio: Alfonso Colmán.

Hora: 10:00.

Árbitro: Pedro Baranda.

Asistentes: Pablo Ojeda y Christian Chaparro.

Cuarto árbitro: Elías Ferreira.

24 de Setiembre vs. River Plate

Estadio: Próculo Cortázar.

Hora: 16:00.

Árbitro: Luis Trinidad.

Asistentes: Jorge Martínez y Jorge Molas.

Cuarto árbitro: Adán Villalba.

Atlántida SC vs. Silvio Pettirossi

Estadio: Óscar Hugo Sosa, Nueva Asunción.

Hora: 16:00.

Árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Asistentes: Rubén Dávalos y Jorge Sanabria.

Cuarto árbitro: Osmar Soto Vázquez.

12 de Octubre SD vs. 1º de Marzo

Estadio: Rafael Giménez.

Hora: 16:30.

Árbitro: Guillermo Chamorro.

Asistentes: Freddy Palacios y Diego Ascona.

Cuarta árbitra: Angelina Rodas.

Domingo 26

29 de Setiembre vs. Presidente Hayes

Estadio: Salustiano Zaracho.

Hora: 16:00.

Árbitro: Juan Franco.

Asistentes: José Ocampo y José Medina.

Cuarto árbitro: Rodrigo Cubilla.

Martín Ledesma vs. Sportivo Iteño

Estadio: Enrique Soler.

Hora: 16:00.

Árbitro: Édgar Barrios.

Asistentes: Lorenzo Giménez y José Rodríguez.

Cuarto árbitro: Francisco Osorio.

Libre: Atlético Colegiales.