La marcha de la Primera División B

La Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer los detalles del desarrollo de la tercera fecha de la Primera División B, que se cumplirá de la siguiente manera:
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Jueves 23 de abril
Olimpia de Itá vs. Sportivo Limpeño
Estadio: Manuel Gamarra.
Hora: 16:00 (TV).
Árbitro: Arcenio Mereles.
Asistentes: Juan Bogado y Dante Fernández.
Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.
Viernes 24
12 de Octubre de Itauguá vs. Cristóbal Colón JAS
Estadio: Luis Salinas.
Hora: 10:00 (TV).
Árbitro: Víctor Robles.
Asistentes: Silvio Coronel y Christian Ocampo.
Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.
Sábado 25
Sport Colombia vs. 3 de Febrero FBC
Estadio: Alfonso Colmán.
Hora: 10:00.
Árbitro: Pedro Baranda.
Asistentes: Pablo Ojeda y Christian Chaparro.
Cuarto árbitro: Elías Ferreira.
24 de Setiembre vs. River Plate
Estadio: Próculo Cortázar.
Hora: 16:00.
Árbitro: Luis Trinidad.
Asistentes: Jorge Martínez y Jorge Molas.
Cuarto árbitro: Adán Villalba.
Atlántida SC vs. Silvio Pettirossi
Estadio: Óscar Hugo Sosa, Nueva Asunción.
Hora: 16:00.
Árbitro: Víctor Ruiz Díaz.
Asistentes: Rubén Dávalos y Jorge Sanabria.
Cuarto árbitro: Osmar Soto Vázquez.
12 de Octubre SD vs. 1º de Marzo
Estadio: Rafael Giménez.
Hora: 16:30.
Árbitro: Guillermo Chamorro.
Asistentes: Freddy Palacios y Diego Ascona.
Cuarta árbitra: Angelina Rodas.
Domingo 26
29 de Setiembre vs. Presidente Hayes
Estadio: Salustiano Zaracho.
Hora: 16:00.
Árbitro: Juan Franco.
Asistentes: José Ocampo y José Medina.
Cuarto árbitro: Rodrigo Cubilla.
Martín Ledesma vs. Sportivo Iteño
Estadio: Enrique Soler.
Hora: 16:00.
Árbitro: Édgar Barrios.
Asistentes: Lorenzo Giménez y José Rodríguez.
Cuarto árbitro: Francisco Osorio.
Libre: Atlético Colegiales.