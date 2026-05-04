Fernando de la Mora suma su segundo triunfo y se acomoda en la Intermedia

El único tanto del compromiso llegó a los 56 minutos, cuando Rodney Chaparro conectó de cabeza un preciso centro de Alexis Ledesma, dejando sin opciones al arquero Peralta. Con este gol, Chaparro suma su segunda conquista en el torneo.
El “Prócer” alcanza así su segundo triunfo en la temporada y llega a seis puntos, ubicándose en mitad de tabla, mientras que el conjunto rojiverde se mantiene con nueve unidades.
En la próxima fecha, Fernando de la Mora visitará a Tacuary el sábado 9 de mayo a las 10:00, en el estadio Óscar Hugo Sosa de Nueva Asunción. Por su parte, Tembetary será local ante Deportivo Santaní el lunes 11 de mayo desde las 17:00, nuevamente en el Emiliano Ghezzi.
Síntesis
Fernando de la Mora 1-Atlético Tembetary 0
Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Juan Mendoza y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Basilio Jara.
Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Ariel Benítez, Gustavo Navarro, Ronald Borja y Alexis Ledesma; Derlis Almada (46’ Alan Valenzuela), Augusto Franco (68’ Pedro Martínez), Derlis Benítez y Elías Bóveda (83’ Miguel Pereira); Luciano Taboada (76’ Matías López) y Rodney Chaparro (83’ Rossney Aquino). D.T.: Juan Díaz.
Atlético Tembetary: Francisco Peralta; Bruno Díaz (46’ Jesús Cáceres), Rolando García, Aníbal Gómez y Néstor Díaz; Matías Silvero (61’ David Fleitas), Franco Aragón (70’ Leonardo Rolón), Édgar Ferreira (88’ Cristian Mercado) y Juan Esteche (70’ José Groselle); Cristhian Batte y Diego Martínez. D.T.: Luis Fernando Escobar.
Gol: 56’ Rodney Chaparro (FM). Amonestados: 3’ Ariel Benítez, 30’ Augusto Franco y 51’ Rodney Chaparro (FM); 45’ Néstor Díaz, 67’ Franco Aragón y 86’ Édgar Ferreira (AT).