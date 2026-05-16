Fútbol de Ascenso de Paraguay
16 de mayo de 2026 a la - 22:14

Sport Colonial y Valois Rivarola con saldo triunfal en sus estrenos en el torneo de la Primera C

Juan Alfonso se apresta a disparar para convertir el primer gol de Sport Colonial contra Gral. Díaz.
Juan Alfonso se apresta a disparar para convertir el primer gol de Sport Colonial contra Gral. Díaz.

Sport Colonial en su cancha y Valois Rivarola de visita, consiguieron sendos triunfos sobre General Díaz y Humaitá, respectivamente, en los juegos disputados este sábado por la Fecha 1 del certamen de la Primera División C de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El torneo de la Primera C, la cuarta división del fútbol de la APF, arrancó este viernes, con triunfo de Pilcomayo de visita a Humaitá, en J. Augusto Saldívar por la Copa “90 Aniversario del Club Valois Rivarola”.

Este sábado se jugaron dos partidos mas, donde salieron airosos Sport Colonial y Valois Rivarola.

“Colo” le ganó a los militares por 2 goles contra 0, mientras Valois se impuso a Humaitá por la mínima, 1-0.

Sport Colonial 2 - General Díaz 0

Estadio: Celestino Mongelós. Árbitro: Ernesto Caballero. Asistentes: Luis Escobar y Miguel Salinas. Cuarto árbitro: Oscar Benítez. Delegado APF: Ángel Cataldi.

Sport Colonial: Juan Cazenave; Rodney Merlos, Julio López, Aristides Vera (86’ César Torres) y Édgar Estigarribia; César Rosso (80’ José Rodríguez), Kevin Manosalva (63’ Víctor Ortellado), Jorge Muñoz y Gonzalo Martínez (80’ Matías Bulquin); Juan Alfonso (63’ Iván Ortellado) y Ignacio Miño. DT: Jorge Brítez.

General Díaz: Diego Villagra; Guillermo Baranda, Marcos Díaz, Elías Ibáñez (88’ Jonathan Barreto) y Miguel Espínola; Ricardo Ortiz, José Marín (71’ Juan Fernández), Fernando Garcete y Daniel Arce (57’ Guillermo Huésped); Almir Barros y Alan Burgos (57’ Jorge Romero). DT: Carlos Borja.

Goles: 40’ Juan Alfonso y 49’ Jorge Muñoz (SC).

Amonestados: 20’ Juan Alfonso, 37’ Édgar Estigarribia y 79’ Gonzalo Martínez (SC); 41’ Marcos Díaz (GD).

Humaitá FBC 0 - Valois Rivarola 1

Estadio: Eleuterio Sánchez. Árbitro: Adán Villalba. Asistentes: Vicente González y José Ruiz. Cuarto árbitro: Celso López. Delegada APF: Paola Méndez.

Humaitá: Fernando Pineda; Darío Fares, Leonardo Cáceres, Matías Insfrán y Víctor Ayala; Samuel Garay (61’ Eder Espinoza), Marcio Rolón (66’ Carlos Franco), Tobías Rolón (61’ Favio Villalba) y Joel Garay (83’ Giovanni Villalba); Javier Piris (61’ César Piris) y Matías García. DT: Juan Balbuena.

Valois Rivarola: Óscar Meza; Kévin Cabrera, Adán Rojas (52’ Alex González), Francisco Correa y Alexander Moreno; Carlos Mendoza, Pablo González, Bruno Irún y Maikol Torres (52’ Santiago Toledo); Nelson Quintana y Carlos Cuenca. DT: Derlis Jara.

Gol: 66’ Pablo González (VR).

Amonestados: 90′+3’ Darío Fares (H); 31’ Maikol Torres, 88’ Elías Encina y 89’ Carlos Cuenca (VR).

Juegos del domingo

Los tres partidos que cerrarán la fecha, todos con inicio a las 15:30, son los siguientes:

Gral. Caballero ZC vs. Capitán Figari (Estadio: Hugo Bogado Vaceque);

Gral. Caballero CG vs. Atlético Juventud (Estadio: 26 de Febrero);

Deportivo Pinozá vs. Fulgencio Yegros (Estadio: Rubén Ramírez).