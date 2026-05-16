Sport Colonial y Valois Rivarola con saldo triunfal en sus estrenos en el torneo de la Primera C

El torneo de la Primera C, la cuarta división del fútbol de la APF, arrancó este viernes, con triunfo de Pilcomayo de visita a Humaitá, en J. Augusto Saldívar por la Copa “90 Aniversario del Club Valois Rivarola”.

Este sábado se jugaron dos partidos mas, donde salieron airosos Sport Colonial y Valois Rivarola.

“Colo” le ganó a los militares por 2 goles contra 0, mientras Valois se impuso a Humaitá por la mínima, 1-0.

Sport Colonial 2 - General Díaz 0

Estadio: Celestino Mongelós. Árbitro: Ernesto Caballero. Asistentes: Luis Escobar y Miguel Salinas. Cuarto árbitro: Oscar Benítez. Delegado APF: Ángel Cataldi.

Sport Colonial: Juan Cazenave; Rodney Merlos, Julio López, Aristides Vera (86’ César Torres) y Édgar Estigarribia; César Rosso (80’ José Rodríguez), Kevin Manosalva (63’ Víctor Ortellado), Jorge Muñoz y Gonzalo Martínez (80’ Matías Bulquin); Juan Alfonso (63’ Iván Ortellado) y Ignacio Miño. DT: Jorge Brítez.

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General Díaz: Diego Villagra; Guillermo Baranda, Marcos Díaz, Elías Ibáñez (88’ Jonathan Barreto) y Miguel Espínola; Ricardo Ortiz, José Marín (71’ Juan Fernández), Fernando Garcete y Daniel Arce (57’ Guillermo Huésped); Almir Barros y Alan Burgos (57’ Jorge Romero). DT: Carlos Borja.

Goles: 40’ Juan Alfonso y 49’ Jorge Muñoz (SC).

Amonestados: 20’ Juan Alfonso, 37’ Édgar Estigarribia y 79’ Gonzalo Martínez (SC); 41’ Marcos Díaz (GD).

Humaitá FBC 0 - Valois Rivarola 1

Estadio: Eleuterio Sánchez. Árbitro: Adán Villalba. Asistentes: Vicente González y José Ruiz. Cuarto árbitro: Celso López. Delegada APF: Paola Méndez.

Humaitá: Fernando Pineda; Darío Fares, Leonardo Cáceres, Matías Insfrán y Víctor Ayala; Samuel Garay (61’ Eder Espinoza), Marcio Rolón (66’ Carlos Franco), Tobías Rolón (61’ Favio Villalba) y Joel Garay (83’ Giovanni Villalba); Javier Piris (61’ César Piris) y Matías García. DT: Juan Balbuena.

Valois Rivarola: Óscar Meza; Kévin Cabrera, Adán Rojas (52’ Alex González), Francisco Correa y Alexander Moreno; Carlos Mendoza, Pablo González, Bruno Irún y Maikol Torres (52’ Santiago Toledo); Nelson Quintana y Carlos Cuenca. DT: Derlis Jara.

Gol: 66’ Pablo González (VR).

Amonestados: 90′+3’ Darío Fares (H); 31’ Maikol Torres, 88’ Elías Encina y 89’ Carlos Cuenca (VR).

Juegos del domingo

Los tres partidos que cerrarán la fecha, todos con inicio a las 15:30, son los siguientes:

Gral. Caballero ZC vs. Capitán Figari (Estadio: Hugo Bogado Vaceque);

Gral. Caballero CG vs. Atlético Juventud (Estadio: 26 de Febrero);

Deportivo Pinozá vs. Fulgencio Yegros (Estadio: Rubén Ramírez).