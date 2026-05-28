Programa de la décima ronda de la Primera B

La Primera División B es el circuito más extenso del fútbol paraguayo, con 17 clubes participantes, 34 rondas en total y 32 juegos para los clubes que tienen una ronda libre en la primera rueda y otra en la segunda.
La cartelera de los enfrentamientos del décimo capítulo de la “B” es la siguiente:
Sábado 30 de mayo
Atlántida vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Óscar Sosa, Complejo Oceánico (Nueva Asunción).
Horario: 10:00.
Martín Ledesma vs. Sport Colombia
Estadio: Enrique Soler (Capiatá).
Horario: 10:00.
Sportivo Iteño vs. 12 de Octubre de Santo Domingo
Estadio: Salvador Morga (Itá).
Horario: 10:00.
River Plate vs. 3 de Febrero
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 10:00.
Sportivo Limpeño vs. Atlético Colegiales
Estadio: Optaciano Gómez (Limpio).
Horario: 15:00.
Domingo 31
Silvio Pettirossi vs. 1º de Marzo
Estadio: Bernabé Pedrozo.
Horario: 15:00.
Cristóbal Colón JAS vs. Presidente Hayes
Estadio: Herminio Ricardo.
Horario: 15:00.
Lunes 1 de junio
Olimpia de Itá vs. 29 de Setiembre
Estadio: Manuel Gamarra (Itá).
Horario: 10:00 (TV).
Libre: 24 de Setiembre de Areguá.