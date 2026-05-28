Fútbol de Ascenso de Paraguay
28 de mayo de 2026 a la - 13:59

Programa de la décima ronda de la Primera B

El experimentado Fidencio Oviedo (38 años) milita en el 1º de Marzo de Fernando de la Mora, que viene cumpliendo una muy buena campaña en la Primera División B.
El experimentado Fidencio Oviedo (38 años) milita en el 1º de Marzo de Fernando de la Mora, que viene cumpliendo una muy buena campaña en la Primera División B.APF

Entre el sábado y el lunes próximos se disputarán los partidos correspondientes a la décima fecha de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que otorga dos plazas a la División Intermedia.

Por ABC Color

La Primera División B es el circuito más extenso del fútbol paraguayo, con 17 clubes participantes, 34 rondas en total y 32 juegos para los clubes que tienen una ronda libre en la primera rueda y otra en la segunda.

La cartelera de los enfrentamientos del décimo capítulo de la “B” es la siguiente:

Sábado 30 de mayo

Atlántida vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Óscar Sosa, Complejo Oceánico (Nueva Asunción).

Horario: 10:00.

Martín Ledesma vs. Sport Colombia

Estadio: Enrique Soler (Capiatá).

Horario: 10:00.

Sportivo Iteño vs. 12 de Octubre de Santo Domingo

Estadio: Salvador Morga (Itá).

Horario: 10:00.

River Plate vs. 3 de Febrero

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 10:00.

Sportivo Limpeño vs. Atlético Colegiales

Estadio: Optaciano Gómez (Limpio).

Horario: 15:00.

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Domingo 31

Silvio Pettirossi vs. 1º de Marzo

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Horario: 15:00.

Cristóbal Colón JAS vs. Presidente Hayes

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 15:00.

Lunes 1 de junio

Olimpia de Itá vs. 29 de Setiembre

Estadio: Manuel Gamarra (Itá).

Horario: 10:00 (TV).

Libre: 24 de Setiembre de Areguá.