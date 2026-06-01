Arturo Florentín, con estandarte de talla baja a Oriental en la Primera C, sueña con otro mundial de los Karapé

Arturo, con características de un jugador de mucha velocidad e integrante de la selección Karapé, fue incluido en la plantilla del club Oriental, y debutó como lateral izquierdo contra Pilcomayo FC, donde su equipo cayó 4-2 en la primera fecha.

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El ligero zurdo, muy identificado con su rol en la Selección de Talla Baja, hizo hincapié en la necesidad de “apoyo que necesitamos a ese nivel, para poder participar del Mundial de Marruecos, que se disputará en el mes de noviembre de este año”.

En la búsqueda de fondos para ir al Mundial

Los allegados a la selección de talla baja han señalado que los mismos no cuentan con apoyo, por lo cual está complicada la participación en la cita ecuménica africana.

No obstante, jugadores, cuerpo técnico y familiares se movilizan para ir recaudando fondos e intentar la hazaña de dejar nuevamente en alto el nombre del país, ya que se ha demostrado en las participaciones internacionales que hay equipo para buscar el título mundial.

Con el lema “Los Karape a tu ciudad”, el equipo recorre el país llevando fútbol y mucha garra durante sus aprestos, buscando además de la óptima preparación, los recursos que podrían cumplir el sueño de abordar el avión a Marruecos.

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Los Karapé fueron vicecampeones en el Mundial de Argentina 2023, en la primera edición, donde se proclamó campeona la anfitriona, en una final con muchos incidentes y retirada del team paraguayo.

La revancha de los albirrojos contra los albicelestes llegó como anfitriones de otro evento regional en nuestro país.

Los Karapé Mbareté conquistaron la Copa América 2025 en Asunción, con estos atletas:

Eduardo Martínez (arquero; Carlos Ramírez, Fabio Ozuna, Agustín Aquino y Joao Machado (defensas); Pedro “Cheky” Ruiz, Amado Gamarra, Sergio González, Arturo Florentín y Elvio Bernal (mediocampistas); Julio Amarilla, Anisio Carrillo y Luis Campos (delanteros) dirigidos por Raúl Arviniagaldez, con la preparación física de Enrique Giménez.