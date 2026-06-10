Fútbol de Ascenso de Paraguay
10 de junio de 2026 a la - 20:40

River Plate golea y “derriba” a Pettirossi por la Copa Paraguay

River Plate celebró el triunfo sobre Pettirossi en el Jardín, y avanzó a la fase 2, donde jugará contra Sol de América.
River Plate celebró el triunfo sobre Pettirossi en el Jardín, y avanzó a la fase 2, donde jugará contra Sol de América.

Los Jardines del Kelito vieron con algarabía la goleada que le propinó el anfitrión al team de Silvio Pettirossi, por el score de 5 goles contra 0, por la Copa Paraguay de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y la celebración llegó por el pase a la Fase 2 del certamen.

Por ABC Color

River Plate se impuso en su casa a Pettirossi por goleada, para celebrar el importante paso en la Copa Paraguay, avanzando a la fase 2 de la competencia.

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El Kelito se impuso por 5 goles contra 0 a los aviadores en La Copa de Todos, en el cierre de la segunda semana de juegos.

Los goles fueron de Kevin Espinoza por dos, mientras Rodrigo Fariña, Gustavo Verón y Víctor Berrío completaron el lote de goleadores.

En la siguiente fase, River enfrentará a Sol de América.

Silvio Pettirossi 0 - River Plate 5

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Fernando Villalba. Asistentes: Armindo Rojas y Ulise Pérez. Cuarto árbitro: José Franco.

Silvio Pettirossi: Angelo Conrero; Alexander Vázquez, Carlos Grance, Eduardo Encina (52’ Javier Lomeling) e Israel Barro; José Cañete (73’ Diesli De Oliveira), Breiner Benítez (57’ Juan Cáceres), Diego Escobar y Júnior Maldonado (57’ Martín Rodríguez); Tobías Gamarra (73’ Junior Insfrán) y Samuel Ruiz. DT: Félix Roberto Torres.

River Plate: Jorge Recalde; Walter Martínez, Gustavo Giménez, Rommel Vera y Ronaldo Galeano; Brian Mendoza (79’ Thiago Gómez), Osvaldo Romero (87’ Marcelo Montiel), Arnaldo Román (87’ Víctor Berrío) y Rodrigo Fariña (81’ Matías Flores); Gustavo Verón y Kevin Espinoza (79’ Matías González). DT: Miguel Lara.

Goles: 8’ Rodrigo Fariña, 27’ y 50’ Kevin Espinoza, 62’ Gustavo Verón y 90’ Víctor Berrío (RP). Amonestados: 80’ Carlos Grance (SP); 75’ Osvaldo Romero (RP).