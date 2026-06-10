River Plate golea y “derriba” a Pettirossi por la Copa Paraguay

River Plate se impuso en su casa a Pettirossi por goleada, para celebrar el importante paso en la Copa Paraguay, avanzando a la fase 2 de la competencia.

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El Kelito se impuso por 5 goles contra 0 a los aviadores en La Copa de Todos, en el cierre de la segunda semana de juegos.

Los goles fueron de Kevin Espinoza por dos, mientras Rodrigo Fariña, Gustavo Verón y Víctor Berrío completaron el lote de goleadores.

En la siguiente fase, River enfrentará a Sol de América.

Silvio Pettirossi 0 - River Plate 5

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Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Fernando Villalba. Asistentes: Armindo Rojas y Ulise Pérez. Cuarto árbitro: José Franco.

Silvio Pettirossi: Angelo Conrero; Alexander Vázquez, Carlos Grance, Eduardo Encina (52’ Javier Lomeling) e Israel Barro; José Cañete (73’ Diesli De Oliveira), Breiner Benítez (57’ Juan Cáceres), Diego Escobar y Júnior Maldonado (57’ Martín Rodríguez); Tobías Gamarra (73’ Junior Insfrán) y Samuel Ruiz. DT: Félix Roberto Torres.

River Plate: Jorge Recalde; Walter Martínez, Gustavo Giménez, Rommel Vera y Ronaldo Galeano; Brian Mendoza (79’ Thiago Gómez), Osvaldo Romero (87’ Marcelo Montiel), Arnaldo Román (87’ Víctor Berrío) y Rodrigo Fariña (81’ Matías Flores); Gustavo Verón y Kevin Espinoza (79’ Matías González). DT: Miguel Lara.

Goles: 8’ Rodrigo Fariña, 27’ y 50’ Kevin Espinoza, 62’ Gustavo Verón y 90’ Víctor Berrío (RP). Amonestados: 80’ Carlos Grance (SP); 75’ Osvaldo Romero (RP).