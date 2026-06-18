Cartelera de la segunda fecha del Nacional B

Los duelos sabatinos de la segunda fecha del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) corresponden al Grupo A, mientras que los enfrentamientos dominicales son de las llaves B, C y D.
Del certamen, que otorga un cupo a la División Intermedia de la APF, intervienen 14 clubes, mayoritariamente del Alto Paraná (7).
También están representados Caaguazú, San Pedro, Guairá, Itapúa, Presidente Hayes, Ñeembucú y Cordillera.
Marcadores de la primera fecha
Grupo A: 1º de Setiembre de Benjamín Aceval 1-12 de Junio de Caacupé 3 y Guaraní de Fram 2-Deportivo Unión de Pilar 1.
Grupo B: Patriotas de Hernandarias 1-3 Corrales de Ciudad del Este 0 y 3 de Febrero de Ciudad del Este 1-13 de Junio de Ciudad del Este 0.
Grupo C: Ciudad Nueva de Ciudad del Este 6-Deportivo Británico de Presidente Franco 0. Libre: Pastoreo FC.
Grupo D: Choré Central 0-Quinceno FC de Itapé 6. Libre: Guaraní de Minga Guazú.