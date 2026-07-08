Fútbol de Ascenso de Paraguay
08 de julio de 2026 a la - 09:54

La Primera B propone ocho partidos a mitad de semana

Equipo del Sport Colombia, puntero de la Primera División B.
Equipo del Sport Colombia, puntero de la Primera División B.Club Sport Colombia

Este miércoles se disputarán los ocho partidos de la decimosegunda fecha de la Primera División B, que es la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Por ABC Color

La Primera División B es el circuito de ascenso más largo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con 34 rondas. Otorga dos plazas a la División Intermedia y castiga a los dos últimos del promedio con el descenso a la Primera C.

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Los enfrentamientos a disputarse este miércoles por el duodécimo capítulo, que había quedado postergado por el desarrollo de la fase inicial de la Copa del Mundo, son los siguientes:

Sportivo Iteño vs. 1º de Marzo

Estadio: Salvador Morga.

Horario: 10:00.

Árbitro: Alberto Candia.

Asistentes: Rubén Dávalos y Jorge Sanabria.

Cuarto árbitro: Osmar Soto Vázquez.

Atlántida vs. Sport Colombia

Estadio: Óscar Hugo Sosa, Nueva Asunción.

Horario: 10:00.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Jorge Martínez y José Duré.

Cuarto árbitro: Francisco Osorio.

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River Plate vs. Cristóbal Colón JAS

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 10:00.

Árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Asistentes: Carlos Benítez y Diego Ascona.

Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

Martín Ledesma vs. Atlético Colegiales

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 15:00.

Árbitro: Juan Franco.

Asistentes: Pedro Ríos y Christian Ocampo.

Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

Olimpia de Itá vs. 12 de Octubre de Santo Domingo

Estadio: Presbítero Manuel Gamarra.

Horario: 15:00.

Árbitro: Guillermo Chamorro.

Asistentes: Silvio Coronel y Juan Cardozo.

Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.

24 de Setiembre vs. 29 de Setiembre

Estadio: Próculo Cortázar.

Horario: 15:00.

Árbitro: Luis Trinidad.

Asistentes: Lorenzo Giménez y Pamela González.

Cuarto árbitro: Rodrigo Cubilla.

Silvio Pettirossi vs. Presidente Hayes

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Horario: 15:00.

Árbitro: Blas Medina.

Asistentes: Freddy Palacios y Jorge Molas.

Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.

Sportivo Limpeño vs. 3 de Febrero

Estadio: Optaciano Gómez.

Horario: 15:00.

Árbitro: Óscar Amarilla.

Asistentes: Pablo Ojeda y Dante Fernández.

Cuarto árbitro: Angelina Rodas.