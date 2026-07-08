La Primera B propone ocho partidos a mitad de semana

La Primera División B es el circuito de ascenso más largo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con 34 rondas. Otorga dos plazas a la División Intermedia y castiga a los dos últimos del promedio con el descenso a la Primera C.
Lea más: El 12 de Junio incorpora a Alfredo Aguilar
Los enfrentamientos a disputarse este miércoles por el duodécimo capítulo, que había quedado postergado por el desarrollo de la fase inicial de la Copa del Mundo, son los siguientes:
Sportivo Iteño vs. 1º de Marzo
Estadio: Salvador Morga.
Horario: 10:00.
Árbitro: Alberto Candia.
Asistentes: Rubén Dávalos y Jorge Sanabria.
Cuarto árbitro: Osmar Soto Vázquez.
Atlántida vs. Sport Colombia
Estadio: Óscar Hugo Sosa, Nueva Asunción.
Horario: 10:00.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Jorge Martínez y José Duré.
Cuarto árbitro: Francisco Osorio.
River Plate vs. Cristóbal Colón JAS
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 10:00.
Árbitro: Víctor Ruiz Díaz.
Asistentes: Carlos Benítez y Diego Ascona.
Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.
Martín Ledesma vs. Atlético Colegiales
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 15:00.
Árbitro: Juan Franco.
Asistentes: Pedro Ríos y Christian Ocampo.
Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.
Olimpia de Itá vs. 12 de Octubre de Santo Domingo
Estadio: Presbítero Manuel Gamarra.
Horario: 15:00.
Árbitro: Guillermo Chamorro.
Asistentes: Silvio Coronel y Juan Cardozo.
Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.
24 de Setiembre vs. 29 de Setiembre
Estadio: Próculo Cortázar.
Horario: 15:00.
Árbitro: Luis Trinidad.
Asistentes: Lorenzo Giménez y Pamela González.
Cuarto árbitro: Rodrigo Cubilla.
Silvio Pettirossi vs. Presidente Hayes
Estadio: Bernabé Pedrozo.
Horario: 15:00.
Árbitro: Blas Medina.
Asistentes: Freddy Palacios y Jorge Molas.
Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.
Sportivo Limpeño vs. 3 de Febrero
Estadio: Optaciano Gómez.
Horario: 15:00.
Árbitro: Óscar Amarilla.
Asistentes: Pablo Ojeda y Dante Fernández.
Cuarto árbitro: Angelina Rodas.