El 12 de Junio incorpora a Alfredo Aguilar

Un importante golpe de mercado es el que acaba de dar el 12 de Junio de Villa Hayes al contratar a Alfredo Aguilar, que a sus 37 años competirá por primera vez en la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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El santaniano llega al León chaqueño para cubrir la vacancia de Mario Ramírez (33), que de manera contraria a lo que pasa con Aguilar, tendrá la posibilidad de jugar por vez primera en el círculo privilegiado, de la mano del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Alfredo Aguilar se fichó en el 13 de Noviembre, luego pasó al 8 de Diciembre de San Estanislao, desde donde llegó a Guaraní para las formativas y el posterior debut en Primera.

Entre el 2018 y el 2022, el guardameta sampedrano militó con éxito en Olimpia. En el primer semestre de 2023 se unió al Ceará de Brasil, para luego firmar por Sportivo Luqueño, club del cual se acaba de desvincular.

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El 12 de Junio enfrentará el domingo a Guaireña, en el Parque de Villarrica, a las 10:00, por la decimocuarta fecha de la Intermedia. Las nuevas incorporaciones podrán alistarse recién a partir de la 16ª ronda, que marca el inicio de la rueda de las revanchas del certamen que otorga dos plazas a la máxima categoría.