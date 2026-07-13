Seis clasificados y dos vacancias en el Nacional B de la UFI

A falta de una ronda para el cierre de la primera etapa del Nacional B 2026 de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga un cupo a la División Intermedia de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Ciudad Nueva y 3 de Febrero de Ciudad del Este, Guaraní de Minga Guazú, Guaraní de Fram, Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos y Quinceno FC de Itapé garantizaron su presencia en la siguiente instancia de la competición.

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En el Grupo A, Deportivo Unión de Pilar y 12 de Junio de Caacupé pugnan por una plaza, con ventaja para el conjunto de Ñeembucú de dos puntos, mientras que en el B, 3 Corrales y 13 de Junio, ambos de Ciudad del Este, disputan un lugar. El “3” tiene un punto más.

Quedaron eliminados con anticipación: 1º de Setiembre de Benjamín Aceval, Patriotas de Hernandarias, Deportivo Británico de Presidente Hayes y Choré Central. El “1º” y el Británico perdieron todos sus partidos.

Enfrentamientos de la última ronda, fase regular: Guaraní de Fram-1º de Setiembre, Deportivo Unión-12 de Junio, Patriotas-3 de Febrero, 3 Corrales-13 de Junio, Pastoreo-Ciudad Nueva y Guaraní de Minga Guazú-Quinceno.

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Los ochos que siguen en carrera lidiarán entre sí, a dos ruedas (14 fechas). Los cuatro mejores avanzarán a las semifinales.