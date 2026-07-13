Partidos del día de la Intermedia, en Campo Grande y Capiatá

La División Intermedia se torna cada vez más apasionante, con el desarrollo de los cotejos complementarios de la decimocuarta fecha. La competencia consta de 30 rondas y otorga dos plazas al círculo privilegiado.
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Los cotejos a desarrollarse este lunes son los siguientes:
Independiente CG vs. Tacuary
Estadio: Ricardo Grégor
Horario: 17:00
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Lucio García.
Cuarto árbitro: Jhonatan González.
Deportivo Capiatá vs. Atlético Tembetary
Estadio: Erico Galeano
Horario: 19:30.
Árbitro: Derlis Benítez
Asistentes: Roberto Cañete y Juan Mendoza.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón
VAR: Fernando López.
VAR: José Cuevas.