Fútbol de Intermedia
13 de julio de 2026 a la - 11:49

Partidos del día de la Intermedia, en Campo Grande y Capiatá

El estadio Ricardo Grégor, que cuenta con una superficie de césped sintético, albergará el partido entre Independiente de Campo Grande y Tacuary.
El estadio Ricardo Grégor, que cuenta con una superficie de césped sintético, albergará el partido entre Independiente de Campo Grande y Tacuary.Gentileza

El decimocuarto capítulo de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol, se cerrará este lunes con dos partidos, el primero a cumplirse en Campo Grande, mientras que el segundo será en Capiatá.

Por ABC Color

La División Intermedia se torna cada vez más apasionante, con el desarrollo de los cotejos complementarios de la decimocuarta fecha. La competencia consta de 30 rondas y otorga dos plazas al círculo privilegiado.

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Los cotejos a desarrollarse este lunes son los siguientes:

Independiente CG vs. Tacuary

Estadio: Ricardo Grégor

Horario: 17:00

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Lucio García.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

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Deportivo Capiatá vs. Atlético Tembetary

Estadio: Erico Galeano

Horario: 19:30.

Árbitro: Derlis Benítez

Asistentes: Roberto Cañete y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón

VAR: Fernando López.

VAR: José Cuevas.