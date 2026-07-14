Resistencia va al encuentro de Cerro Porteño en la Copa Paraguay

El estadio de General Caballero de Juan León Mallorquín albergó el duelo de la segunda fase entre Resistencia, de la División Intermedia y Santa Mónica de Minga Guazú, monarca departamental del Alto Paraná, representante de la Unión del Fútbol del Interior.

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Aún jugando con equipo alternativo, el Triángulo rojo logró imponerse por 2-1 contra un voluntarioso adversario, que por su condición de amateur no cuenta con la misma preparación física.

DEBUT Y CLASIFICACIÓN



⬆️Resistencia se estrenó ganando en la #CopaParaguayAPF al vencer a Deportivo Santa Mónica de Mallorquín por la segunda fase.



⚽️Fue 2-1, con doblete de Jonathan Gómez, y el 🔺Triángulo Rojo se verá con Cerro Porteño en los 16avos de final. pic.twitter.com/KbCzIxaeo2 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) July 14, 2026

Jonathan Gómez se destacó al marcar los tantos de “Resi”, que en la etapa siguiente lidiará con Cerro Porteño, que aún no pudo ganar la Copa Paraguay.

Estadio: Ka’arendy. Árbitro: Blas Medina. Asistentes: Denis López y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

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Santa Mónica: Francisco Olmedo; Ismael Roa, Cristhian Ocampos, José Mercado y Gabriel González; Ismael Vázquez (57’ Ángel Amador), José Ramírez (74’ Hirivin Machado), Alexis Figueredo y Fernando Villalba (78’ Rodrigo Insfrán); Cristian Agüero y Derlis Colmán (57’ Ángel Bóbeda). D.T.: Arístides Rojas.

Resistencia: Juan López; Igor Centurión (88’ Federico Meza), Walter Cabrera, Gonzalo Medina y Víctor Rojas; Armando Samaniego, Alfredo Machuca (64’ Jorge Fernández), Óscar Benítez (88’ Santiago Barreto) y David Medina (79’ Juan Reguera); Jonathan Gómez y Nilson Martínez (46’ Nicolás Mondaini). D.T.: José Rodríguez.

Goles: 5’ y 50’ Jonathan Gómez (R); 41’ Cristian Agüero (SM). Amonestados: 30’ Víctor Rojas y 85’ Igor Centurión (R); 32’ Cristian Agüero y 73’ Fernando Villalba (SM).