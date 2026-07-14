Tembetary supera a Capiatá y escala

Con un rendimiento superior, los nómadas del Atlético Tembetary lograron hasta configurar la goleada contra el local Deportivo Capiatá, que llegó al tanto del honor mediante un penal para el 3-1 final.

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Los rojiverdes llegaron a 21 puntos y le dieron alcance a los escoberos, que sufrieron una inesperada caída en casa.

En la ronda siguiente de la División Intermedia (la última de la primera rueda), Tembetary cotejará con Sol de América, en tanto que Capiatá lidiará con Tacuary.

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Roberto Cañete y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Fernando López. AVAR: José Cuevas.

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Capiatá: Aldo Bareiro; Ángel Lezcano, Guido Verdún, Juan Ojeda y Marcelo Benítez; José Escurra (69’ Alan Brítez), Justo Figueredo, Jonatan Benítez (69’ Alex Candia) y Eduardo Estigarribia (46’ Alexis Acuña); Antonio Bareiro (41’ Juan Franco) y Jorge Benítez. D.T.: Jorge Gamarra.

Tembetary: Francisco Peralta; Víctor Barrios, Bruno Díaz, Aníbal Gómez Sánchez y Leonardo Rolón (77’ Néstor Díaz); Lucas Zalazar (69’ Franco Aragón), Cristian Mercado, Rodrigo Vera (88’ Édgar Ferreira) y Juan Francisco Esteche (77’ José Groselle); Matías Silvero y Duván Zárate (88’ Cristhian Batte). D.T.: Sergio Orteman.

Goles: 35’ Matías Silvero, 58’ Duván Zárate y 63’ Juan Francisco Esteche (A); 76’ Jorge Benítez, de penal (C). Amonestados: 44’ Juan Franco (C); 53’ Bruno Díaz y 55’ Carlos Galarza/EA (T).