Cuatro clubes pugnan por las dos últimas plazas en el Nacional B

Ciudad Nueva y 3 de Febrero de Ciudad del Este, Guaraní de Minga Guazú, Guaraní de Fram, Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos y Quinceno FC de Itapé lograron con anticipación su paso a la siguiente fase del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

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Deportivo Unión de Pilar y 12 de Junio de Caacupé pugnarán por un puesto. El club de Ñeembucú encarará el duelo con ventaja de dos puntos.

El 3 Corrales y 13 de Junio, ambos de Ciudad del Este, jugarán un choque decisivo por la continuidad en el torneo, que otorga un cupo a la División Intermedia. El “3” tiene un punto más, por lo que un empate le bastará para superar esta instancia.