Fútbol de Ascenso de Paraguay
16 de julio de 2026 a la - 15:56

Cuatro clubes pugnan por las dos últimas plazas en el Nacional B

Equipo del 3 Corrales, que se jugará su clasificación contra el 13 de Junio, en duelo entre clubes esteños.
Equipo del 3 Corrales, que se jugará su clasificación contra el 13 de Junio, en duelo entre clubes esteños.Club 3 Corrales

Dos partidos directos en la lucha por la clasificación a la segunda etapa se disputarán el domingo, en el cierre de la fase regular del campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Por ABC Color

Ciudad Nueva y 3 de Febrero de Ciudad del Este, Guaraní de Minga Guazú, Guaraní de Fram, Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos y Quinceno FC de Itapé lograron con anticipación su paso a la siguiente fase del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

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Deportivo Unión de Pilar y 12 de Junio de Caacupé pugnarán por un puesto. El club de Ñeembucú encarará el duelo con ventaja de dos puntos.

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El 3 Corrales y 13 de Junio, ambos de Ciudad del Este, jugarán un choque decisivo por la continuidad en el torneo, que otorga un cupo a la División Intermedia. El “3” tiene un punto más, por lo que un empate le bastará para superar esta instancia.