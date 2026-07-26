Empate sin goles entre Encarnación FC y Fernando de la Mora.

Si bien el conjunto asunceno fue el que generó las ocasiones más claras para quedarse con la victoria, se encontró con una sólida actuación del guardameta encarnaceno, quien respondió con varias intervenciones de mérito para mantener su arco invicto y asegurar el reparto de puntos.

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Con este resultado, ambos equipos sumaron una unidad en un partido de trámite equilibrado, aunque con Fernando de la Mora mostrando mayor peligro en ofensiva.

Por la 17ª fecha, Encarnación FC visitará a Deportivo Santaní el domingo 2 de agosto, desde las 10:00, en el estadio Juan José Vázquez. En tanto, Fernando de la Mora será local frente a 12 de Junio el viernes 31 de julio, a partir de las 19:30, en el estadio Emiliano Ghezzi.

Síntesis

Encarnación FC 0-Fernando de la Mora 0

Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Juan Jara. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Néstor Sotto. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

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Encarnación FC: Engel Steffen; Rodrigo Jara (69’ Aarón Troche), Ismael Benegas, Alexis Coronel y Éver Cáceres; Nelson Cáceres (76’ Édgar Ferreira), Alberto Mongelós, Jorge Pineda y Marcos Machuca (61’ Kevin Lezcano); Enrique Balbuena (61’ Wildo Alonso) y José Verdún (69’ Derlis Ortiz). D.T.: Pablo Caballero.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Alexis Fernández, Miguel Pereira, José Ojeda y Alexis Ledesma; Alan Valenzuela (68’ Claudio Orquiola), Derlis Benítez, Pedro Martínez (83’ Jorge Jara) y Isaías Gavilán (68’ Augusto Franco); Derlis Almada (54’ Luciano Taboada) y Sebastián Chaparro (54’ Luis Galeano). D.T.: Carlos Recalde.

Gol: No hubo. Amonestados: 58’ Marcos Machuca y 64’ Éver Cáceres (E).