General Caballero JLM remontó en Carapeguá y alcanzó la punta

El Potro carapegüeño abrió el marcador por intermedio de Ángelo Cabrera, pero el Rojo mallorquino reaccionó y dio vuelta el resultado gracias a los tantos de Axel Baigorria y Marcelo Paredes, sumando tres valiosos puntos para trepar a la cima del campeonato. Por su parte, Sportivo Carapeguá se mantiene con 19 unidades.

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En la próxima fecha, la 17ª del certamen, General Caballero JLM recibirá a Benjamín Aceval en el estadio Ka’arendy, el viernes 31 de julio, desde las 17:00.

Mientras tanto, Sportivo Carapeguá visitará a 3 de Noviembre el lunes 3 de agosto, a las 17:00, en el estadio Erico Galeano.

Síntesis

Sportivo Carapeguá 1-General Caballero JLM 2

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Juan Mendoza y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: José Franco.

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Sportivo Carapeguá: Alex Báez; Éver Ávalos, Jorge Rodríguez, Édgar Benítez y Isaías Obregón (46’ Ulises González); Hugo González (69’ Derlis Mereles), Derlis Orué, Milver Aquino y Ángelo Cabrera (82’ Iván Salcedo); Fernando Delvalle (69’ Braian Brítez) y Leonardo Galeano. D.T.: Marco Prieto.

General Caballero JLM: Tales Wastowski; Miller Mareco, Manuel Romero, César Castellano y Gabriel Molinas; Alexis Araújo (69’ Guillermo Gill), Alexis Verdún (46’ Enzo Alegre), Marcelo Paredes y Néstor Gómez (46’ Richard Salinas); Juan Martínez (90’+3’ Júnior Cantero) y Axel Baigorria (80’ Gabriel Espínola). D.T.: Humberto Ovelar.

Goles: 26’ Ángelo Cabrera (SC); 48’ Axel Baigorria y 90’ Marcelo Paredes (GC). Amonestados: 85’ Ulises González (SC); 42’ Alexis Araujo, 55’ Richard Salinas, 83’ Gabriel Molinas y 90’+1’ Marcelo Paredes (GC).