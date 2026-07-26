Fútbol de Intermedia
26 de julio de 2026 a la - 21:21

General Caballero JLM remontó en Carapeguá y alcanzó la punta

General Caballero JLM se impuso de remontada y alcanzó la punta.
General Caballero JLM se impuso de remontada y alcanzó la punta.

General Caballero de Juan León Mallorquín remontó el marcador y derrotó por 2-1 a Sportivo Carapeguá, este domingo en el estadio Municipal de Carapeguá, para convertirse en el nuevo líder del torneo de la División Intermedia con 33 puntos.

Por ABC Color

El Potro carapegüeño abrió el marcador por intermedio de Ángelo Cabrera, pero el Rojo mallorquino reaccionó y dio vuelta el resultado gracias a los tantos de Axel Baigorria y Marcelo Paredes, sumando tres valiosos puntos para trepar a la cima del campeonato. Por su parte, Sportivo Carapeguá se mantiene con 19 unidades.

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En la próxima fecha, la 17ª del certamen, General Caballero JLM recibirá a Benjamín Aceval en el estadio Ka’arendy, el viernes 31 de julio, desde las 17:00.

Mientras tanto, Sportivo Carapeguá visitará a 3 de Noviembre el lunes 3 de agosto, a las 17:00, en el estadio Erico Galeano.

Síntesis

Sportivo Carapeguá 1-General Caballero JLM 2

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Juan Mendoza y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: José Franco.

Sportivo Carapeguá: Alex Báez; Éver Ávalos, Jorge Rodríguez, Édgar Benítez y Isaías Obregón (46’ Ulises González); Hugo González (69’ Derlis Mereles), Derlis Orué, Milver Aquino y Ángelo Cabrera (82’ Iván Salcedo); Fernando Delvalle (69’ Braian Brítez) y Leonardo Galeano. D.T.: Marco Prieto.

General Caballero JLM: Tales Wastowski; Miller Mareco, Manuel Romero, César Castellano y Gabriel Molinas; Alexis Araújo (69’ Guillermo Gill), Alexis Verdún (46’ Enzo Alegre), Marcelo Paredes y Néstor Gómez (46’ Richard Salinas); Juan Martínez (90’+3’ Júnior Cantero) y Axel Baigorria (80’ Gabriel Espínola). D.T.: Humberto Ovelar.

Goles: 26’ Ángelo Cabrera (SC); 48’ Axel Baigorria y 90’ Marcelo Paredes (GC). Amonestados: 85’ Ulises González (SC); 42’ Alexis Araujo, 55’ Richard Salinas, 83’ Gabriel Molinas y 90’+1’ Marcelo Paredes (GC).