“Pelota dividida” entre Gral. Caballero ZC y Fulgencio Yegros, cerrando la Fecha 9

El “General” de Zeballos no consiguió aprovechar la localía y seguir como escolta del puntero Pilcomayo, al igual que Humaitá, pero el resultado por lo menos lo mantiene en el podio de la Primera División C.

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Para los ñembyenses, el empate de 1-1 no fue mal resultado como visitante en el estadio Bogado Vaceque, y está a mitad de tabla.

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Los tantos llegaron en la complementaria, por medio de Fabricio Ferreira para el anfitrión, a los 63’, y en las postrimerías del juego llegó el festejo de la vista, a los 85’, por medio de Mauricio Cantero.

Las tarjetas brotaron como flor en primavera, y hubo mas expulsados que goles en este encuentro, pues cada club perdió dos jugadores.

Los demás resultados de la fecha fueron:

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Atlético Juventud de Loma Pyta 3 - Gral. Díaz 0

Gral. Caballero de Campo Grande 2 - Valois Rivarola 1

Oriental 1 - Humaitá 5

Capitán Figari 0 - Sport Colonial 0

Pilcomayo 0 - Deportivo Pinozá 0

General Caballero ZC 1 - Fulgencio Yegros 1

La síntesis del partido

General Caballero ZC 1 - Fulgencio Yegros 1

Estadio: Hugo Bogado Vaceque. Árbitro: Gustavo Caballro. Asistentes: Juan Peralta y Álvaro Servián. Cuarto árbitro: Alcides Gray. Delegada APF: Wilson Coronel.

Alineaciones

General Caballero ZC 1: Aníbal Argüello; Héctor Ortega, Hugo Centurión, Iván Portillo, Matías Allende; Agustín Liucci, Nicolás Ramírez (56’ Fabricio Ferreira), Richard Martínez, Brian Paschen (73’ Alex Villalba); Nelson Ruiz Díaz (73’ Matías Lecheñuchz), Fabrizio Varela (56’ Immanol Brítez). DT: Orlando Lugo.

Fulgencio Yegros 1: Junior Aguilar; Víctor Barrientos, Arturo Benítez (66’ José Ferreira (86’ Diego Vallejos)), Guillermo Vázquez, Mauricio Cantero; César Gamarra, Alan Gaona, Juan Martínez (86’ Axel Acosta), Fernando Páez; Martín Amorín, Carlos Benítez (52’ Michael Pereira). DT: Adán Amarilla.

Goles: 63’ Fabricio Ferreira (GCZC); 85’ Mauricio Cantero (FY).

Amonestados: 43’ Fabrizio Varela y 65’ Agustín Liucci (GCZC); 13’ Alan Gaona y 27’ y 50’ César Gamarra (FY). Expulsados: 70’ Aníbal Argüello y 70’ Hugo Centurión (GCZC); 50’ César Gamarra y 70’ Guillermo Vázquez (FY).

Tabla de posiciones

Tras las nueve fechas, las posiciones se encuentran así en la “C”:

1° Pilcomayo FBC 23 puntos

2° Humaitá FBC 19 puntos

3° Gral. Caballero de Zeballos Cué 17 puntos

4° Sport Colonial 16 puntos

5° Atlético Juventud 15 puntos

6° Fulgencio Yegros 15

7° Capitán Figari 14 puntos

8° Valois Rivarola 11 puntos

9° Oriental FC 8 puntos

10° Deportivo Pinozá y puntos

11° Gral. Caballero de Campo Grande 4 puntos

12° General Díaz 3 puntos.