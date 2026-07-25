Juventud y Gral. Caballero CG abren la novena fecha de la “C” con sendos triunfos

Este sábado se puso en movimiento la Fecha 9 del campeonato de la Primera C, con triunfos de visitantes del Atlético Juventud y de Gral. Caballero de Campo Grande.
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Este domingo se disputarán otros tres partidos, y el lunes se cerrará el noveno eslabón con un compromiso.
En cuanto a los dos juegos de arranque, General Díaz recibió en la mañana sabatina al Atlético Juventud de Loma Pytã, y la visita goleó por 3 a 0, con doblete de Darío Vera y uno de Tobías Vera.
En el juego vespertino, el anfitrión Valois Rivarola, en el estadio Gregorio Sarubbi, tampoco pudo con su “convidado”, el General Caballero de Campo Grande, que se retiró con triunfo de 2-1.
Síntesis de los partidos
General Díaz 0 - Atlético Juventud 3
Estadio: 26 de Febrero. Árbitro: Adolfo Aguilar. Asistentes: Raúl Zalazar y Esteban Ferreira. Cuarto árbitro: Elías Ferreira. Delegado APF: Joel Estigarribia.
Alineaciones
General Díaz 0: Diego Villagra; Guillermo Baranda (76’ Marcos Díaz), Miguel Espínola, Patricio Mendieta y Johan Alderete; Juan Fernández, Fernando Garcete, Jorge Romero (65’ Isaías González) y Jonás Colmán (76’ Ángel Vera); Ricardo Ortiz (60’ Alan Burgos) y Lucas Lesme (65’ Estheben Lezcano). DT: Lidio Benítez.
Atlético Juventud 3: Emilio González; Matías Acosta (46’ Iván Mendoza), José Garay, Wilson De León y Mauricio Coronel; Tobías Vera, Roque Gallardo, Leonardo Ozuna (46’ Darío Vera) y Ronaldo Sánchez (46’ Arturo Céspedes); Estiven Centurión (46’ Cristian Ortiz) y Marcelo Páez (75’ Gonzalo Medina). DT: Ysidro Cáceres.
Goles: 56’ y 74’ Darío Vera y 78’ Tobías Vera (J). Amonestados: 33’ Guillermo Baranda, 64’ Jonás Colmán y 77’ Miguel Espínola (GD); 37’ Matías Acosta, 44’ Mauricio Coronel y 87’ Arturo Céspedes (J).
Valois Rivarola 1 - Gral. Caballero CG 2
Estadio: Gregorio Sarubbi. Árbitro: Carlos Chaparro. Asistentes: Hugo Espínola y Vicente González. Cuarto árbitro: Ernesto Caballero. Delegado APF: Fabrizio Hermosa.
Alineaciones
Valois Rivarola 1: Óscar Meza; Kleimer Serna (63´ Marcelo Valdez), Kevin Cabrera, Adam Rojas y Bruno Irún; Aldo Valdez (63´ Juan Rivera), Pablo Gonzáles, Santiago Sotelo (39´ Jonathan Romero) y Nelson Quintana; David Ávalos y Florencio Saldívar. DT: Arnaldo Jara.
Gral. Caballero CG 2: Juan González; Renato Benítez, Ismael Cabrera, Ulices González y Valentín Insfrán; Cristian Caballero, Esteban Torres, Ulises Agüero (68´ Jonatan Adorno) y Kevin Delgado; Júnior Colmán (87´ Jorge Benegas)y Pablo Adorno (46´ Brian Fernández). DT: Armando Peña.
Goles: 33´ Pablo Gonzáles (VR); 18´ Cristian Caballero y 82´ Júnior Colmán (GCCG).
Expulsado: 85´ Renato Brítez (GCCG).
<u>Partidos para este domingo</u>
Capitán Figari vs. Sport Colonial
Estadio: Juan B. Ruiz Díaz.
Hora: 15:00.
Árbitro: Adán Villalba.
Asistentes: José Ruiz y Abel González.
Cuarto árbitro: Emilio Sánchez.
Pilcomayo vs. Deportivo Pinozá
Estadio: Agustín Báez.
Hora: 15:30.
Árbitra: Aracely Gómez.
Asistentes: Miguel Salinas y Derlis Benegas.
Cuarto árbitro: Osmar Peralta.
Oriental vs. Humaitá
Estadio: Gregorio Sarubbi.
Hora: 15:30.
Árbitro: Mateo Vázquez.
Asistentes: Hugo Martínez y Rosa Jara.
Cuarto árbitro: Celso López.
Partido para el lunes
General Caballero ZC vs. Fulgencio Yegros
Estadio: Hugo Bogado Vaceque.
Hora: 10:00.
Árbitro: Gustavo Caballero.
Asistentes: Juan Peralta y Álvaro Servián.
Cuarto árbitro: Alcides Gray.
TV: En vivo por Tigo Sports.