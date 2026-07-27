Un triunfo y dos empates domingueros despidieron la Fecha 17 de la Primera B

El domingo a la tarde se cerró la Fecha 17 del Campeonato de la Primera B de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El único triunfador fue el “12″ itaugueño, mientras 12 de Octubre de Santo Domingo y Sport Colombia empataron 1-1, al igual que Silvio Pettirossi y Sportivo Iteño, con mas goles, pero también con igualdad de 3 goles por bando.

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En los otros cotejos disputados entre el viernes y sábado, se registraron los siguientes resultados:

River Plate 1 - Martín Ledesma 1

Presidente Hayes 1 - Atlántida 3

Atlético Colegiales 0 - 29 de Setiembre 3

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Cristóbal Colón JAS 0 - Olimpia de Itá 2

3 de Febrero FBC 2 - 24 de Setiembre 2

1° de Marzo 2 - 12 de Octubre de Itauguá 4

12 de Octubre de SD 1 - Sport Colombia 1

Silvio Pettirossi 3 - Sportivo Iteño 3

Síntesis de los tres partidos del domingo

En la mañana de este domingo, en el estadio Ricardo Gregor se dio continuidad a la disputa de la fecha número 17 del campeonato de la Primera B, en donde 12 de Octubre de Itauguá logró imponerse por 4–2 al 1° de Marzo.

Los goles para el triunfo del Globo itaügueño llegaron por intermedio de Carlos Díaz, quien convirtió un triplete y Nery Bareiro; descontaron para 1° de Marzo Elías Alarcón y Amalio Quintana.

1 de Marzo FBC 2-4 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Ricardo Gregor. Árbitro: Luis Trinidad. Asistentes: José Ocampo y Dante Fernández. Cuarto árbitro: Arcenio Mereles. Delegado APF: Fabrizio Hermosa. Goles: 4′ Elías Alarcón y 9′ Amalio Quintana (1M); 20′, de penal, 85′ y 87′ Carlos Díaz y 73′ Nery Bareiro (12O). Amonestados: 1′ Amalio Quintana, 15′ Ramón Mancuello, 65′ Willian Villalba y 71′ Federico González (1M); 89′ Guido Gómez (1M). Expulsados: 90′ Lucas Caballero (1M), 90′+3′ Javier Cazal (12O).

Alineaciones

1 de Marzo FBC (2): Hugo Mendieta; Francisco Sosa, Ramón Mancuello, Elías Alarcón (74′ Josías Irala) y Lucas Caballero; Amalio Quintana, César Núñez (74′ Rodrigo Arce) y Federico González; Elías Llanes; Isabelino Fernández (75′ Emilio Cornet) y Lucas Maciel (37′ Willian Villalba). DT: Richar Salinas.

12 de Octubre de Itauguá (4): Agustín Solari; Máximo Mareco (81′ Matías Leguizamón), Eric Cristaldo, Nery Bareiro y Kevin Salinas; Rodrigo Mosqueda (67′ José Núñez), Javier Cazal, Guido Gómez y Ángel Ibarra (67′ Eber Vera); Lucas Acosta (81′ Derlis Martínez) y Carlos Díaz. DT: Arnaldo Espínola.

12 de Octubre SD 1 - Sport Colombia 1

Estadio: Rafael Giménez. Árbitro: Juan Franco. Asistentes: Pablo Ojeda y Dalma Rodríguez. Cuarto árbitro: Angelina Rodas. Delegada APF: Romina Sanabria.

Alineaciones

12 de Octubre SD 1: Óscar Morel; Christian Ramos, Nelson Riquelme, Gonzalo Areco, Rodrigo Ibarra; Jonathan Zorondo, Néstor Cubilla (89’ Cristhian Espinoza), Jaret Ojeda, Elías Palacios; Marcelo Matta, Juan Romero (83’ Elías Giménez). DT: Celso Guerrero,

Sport Colombia (1): José Miers; César Cohene, Sergio Gamarra, Ramiro Bernal, Enzo Ávalos; Aníbal Pérez (83’ Arnaldo Galeano), Freddy Coronel, Rodrigo Vera (73’ Juan Echeverría), Diego Patiño; Celso Burgos (63’ Julián Ascacibar), Pablo Leiva (46’ Juan Vargas). DT: Osvaldo Cohener.

Goles: 21’ Jonathan Zorondo (12SD); 47’ Rodrigo Vera (SC).

Amonestados: 66’ Nelson Riquelme, 69’ Gonzalo Areco (12SD); 72’ Diego Patiño (SC).

Silvio Pettirossi 3 – Sportivo Iteño 3

Estadio: Bernabé Pedrozo. Árbitro: Alberto Candia. Asistentes: Carlos Benítez y José Rodríguez. Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez. Delegado APF: Ángel Cataldi.

Alineaciones

Silvio Pettirossi 3: Angelo Conrero; José Peralta, Carlos Grance, Óscar Dígalo e Israel Barro; Juan Cáceres, Diego Escobar, Tobias Gamarra y Federico Benítez (82’ Alan Paiva); Samuel Ruiz (90’+4’ Renato Vega) y José Cañete (79’ Joiner Lomeling). DT: Félix Torres.

Sportivo Iteño 3: Roberto Jara; Valentín Sánchez, José Barrios, Matías López y Wilson Acosta (82’ Enzo Ruffinelli); Christian Sánchez, Abel Meza, Elías Gaona y Héctor Martínez; Roque Maidana (60’ Lucas Amarilla) y Maykol Méndez (60’ Jackson Acheampong). DT: Adriano Samaniego.

Goles: 7’, 14’ de penal y 50’ Tobías Gamarra (P); 2’ Elías Gaona, 39’ Wilson Acosta y 84’ Valentín Sánchez (I). Amonestados: 66’ Samuel Ruiz (P); 68’ José Barrios (I).