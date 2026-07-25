Atlántida, 29 de Setiembre y Olimpia de Itá, “descorteces” con anfitriones

Tras el arranque el día viernes de la Fecha 17 de la Primera B del fútbol paraguayo, este sábado se dio la continuidad con triunfos de Atlántida y 29 de Setiembre en horas de la mañana, mientras Olimpia de Itá saboreó las mieles a la tarde. En los otros dos partidos hubo empate. Este domingo se vivirán otros tres partidos.

La fecha arrancó el viernes de mañana, donde River Plate empató 1-1 con el Martín Ledesma, en los Jardines del Kelito.

Atlántida le ganó a Presidente Hayes en su casa, por la cuenta de 3 goles contra 1. Los oceánicos asestaron el golpe en el Fortín de Tacumbú, con hat-trick de la figura del encuentro, Mauricio Pérez.

En el otro partido, 29 de Setiembre también fue triunfador de visita al estadio Luciano Zacarías, goleando 3-0 al Atlético Colegiales.

Olimpia de Itá fue hasta el “Herminio Ricardo” de los conquistadores, para derrotarlos por 2 goles contra 0 al Cristóbal Colón.

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Finalmente, en el otro encuentro, 3 de Febrero no pudo con el 24 de Setiembre en “La Chacarita”, igualando 2-2.

Síntesis de los partidos

River Plate 1 - Martín Ledesma 1

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Jorge Martínez y Ulise Pérez. Cuarto árbitro: Mario Benítez. Delegada APF: Natalia Duré.

Alineaciones

River Plate 1: Pablo Gavilán; Gustavo Giménez, Rommel Vera, Ángel Martínez y Marcelo Montiel; Elian Núñez (76’ Matías Flores), Matías González (79’ Walter Martínez), Germán Núñez (71’ Kevin Espinoza) y Diego Arrúa; Alan García (46’ Milciades Vargas) y Gustavo Verón. DT: Mauro Di Donna.

Martín Ledesma 1: Roque Cardozo; Mauro Gómez, Fabrizio Villamayor, José Sanabria (63’ Rodrigo Cardozo) y Luis Gamarra; Édgar Balbuena, Milciades Franco, Pedro Sánchez (87’ Thiago Rodas) y Luis Segovia (87’ Alan Ramírez); Juan Martínez (63’ Alex Amarilla) y Luis Vargas (77’ Derlys Cabañas). DT: Domingo Irala.

Goles: 19’ (de penal) Matías González (RP); 86’ (de penal) Édgar Balbuena (ML).

Amonestados: 20’ Marcelo Montiel, 48’ Rommel Vera, 69’ Elian Núñez, 72’ Thiago Gómez (RP); 82’ Alex Amarilla (ML).

Presidente Hayes 1 - Atlántida 3

Estadio: Fortín de Tacumbú. Árbitro: Víctor Ruiz Díaz. Asistentes: Lorenzo Giménez y Christian Chaparro. Cuarto árbitro: Édgar Barrios. Delegado APF: Paola Méndez.

Alineaciones

Presidente Hayes 1: Pablo Fernandez; Lucas Davies (70’ Antonio Silva), Alejandro Ayala, Fabricio Calonga y Walter Gómez; Manuel Morel (84’ Cristian Martínez), Edmilson Vega (59’ Édgar Duarte), Juan Ruiz Díaz y Amel Miranda; Rubén Pérez (70’ Arón Caballero) y Yonatan Ortega (84’ Anderson Cino). AT: Nicolás Enciso.

Atlántida SC 3: Adilio Cabral; Matías Gómez (57’ Elías Villalba), Hugo Fariña, Ángel Martínez y Gianlucca Fatecha; Adolfo Cáceres (90’+1’ Joel Aguilar), Giancarlo Franco, José Ávalos y Víctor Medina (82’ Giuliano Fatecha); Jonathan Amarilla (57’ David Quintana) y Aldo Torres (57’ Mauricio Pérez). DT: Paulo da Silva.

Goles: 90+4’ Antonio Silva (PH); 68’, 88’ y 90’ Mauricio Pérez (A).

Amonestados: 38’ Manuel Morel, 69’ Juan Ruiz Díaz, 78’ Antonio Silva, 79’ Lucas Davies, 85’ Édgar Duarte (PH); 31’ Adolfo Cáceres, 40’ Aldo Torres, 71’ Mauricio Pérez (A).

Atlético Colegiales 0 - 29 de Setiembre 3

Estadio: Luciano Zacarías. Árbitro: Osmar Soto. Asistentes: Rubén Dávalos y Jorge Sanabria. Cuarto árbitro: Pedro Baranda. Delegado APF: Ángel Cataldi.

Alineaciones

Atlético Colegiales 0: Maicoll Cáceres; Víctor Barchello, Juan Cuevas, Thiago Vega y Néstor González; Hugo Romero, Orlando Ávila, William Miranda (46’ Gustavo Ozorio) y David Abrahan (46’ Matheus Marinho) (72’ José Colmán); Robert Espínola y Lucas López (67’ Thiago Villalba) (72’ Elver Azcona). DT: Néstor Montañez.

29 de Setiembre 3: Fernando Rossitto; Nicolás Rojas, Santiago Benítez, Ronald Ortiz y William Franco (79’ Kevin Villasanti); Cristian Villalba (61’ Elías González), Jorge González, Luis Fernández (61’ Fabricio López) y Maicol Fernández (71’ Esteban Candia); Miguel Chávez (79’ Diego Rojas) y Richard Méndez. DT: Diego Fretes.

Goles: 28’ y 34’ (de penal) Luis Fernández y 81’ Kevin Villasanti (29S).

Amonestados: 39’ Lucas López y 43’ Víctor Barchello (C).

Expulsados: 64’ Robert Espínola, 69’ Maicoll Cáceres y 70’ Orlando Ávila (C).

Cristóbal Colón JAS 0 – Olimpia de Itá 2

Estadio: Herminio Ricardo. Árbitro: Guillermo Chamorro. Asistentes: Juan Bogado y Pamela González. Cuarto árbitro: Rodrigo Cubilla. Delegado APF: Porfirio Ramos.

Cristóbal Colon JAS 0: Thiago Román; Diego Arias, Walter Núñez (88’ Carlos Gómez), José Benítez y Eric Ramos; Elías Palacios, Mario Ricardo (54’ Jonathan Melgarejo), Blas Ortigoza y Mauricio Rodríguez; Matías Melgarejo (46’ Arturo Ibarra) y César Alonso DT: Manuel Varela

Olimpia de Itá 2: Leonardo Machado; Marcelo Villamayor (84’ Jonas Díaz), Roberto Cantero, Alex Rodríguez y Blas González; Accel Martínez (55’ Alejandro Urbieta), Diego Cuéllar, Willian Ruiz Díaz y Roney Cabrera (62’ Marcelo Rios); Juliano Gavilan y Fabián Bogado (84’ Pablo Benítez) DT: José Martinez.

Goles: 16’ Willian Ruiz Díaz y 28’ Diego Cuéllar (OI).

Amonestado: 81’ Walter Núñez (CCJAS).

3 de Febrero FBC 2 – 24 de Setiembre 2

Estadio: 3 de Febrero. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Silvio Coronel y Jorge Molas. Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz. Delegado APF: Eduardo Álvarez.

3 de Febrero FBC 2: Marcos Lozano; Mathías Martínez (84’ Gustavo Lezcano), Juan Cabrera (60’ Osvaldo Núñez), Rodrigo Cantero y Lucas Valdez; Moisés Giménez (46’ Aldo Espínola), Nicasio Oviedo, Cristhian Aguada y Juan Duarte; Gumersindo Mendieta (67’ Fabián Novik) y Marcos Brizuela (46’ Fabio Mendoza). DT: Sergio Ocampos.

24 de Setiembre 2: Meliano Franco; Diego Delvalle, César Giménez (80’ Cándido Meza), Derlis Alegre y Jonathan Florenciañez (90’+1′ Luis Navarro); César Benítez, Juan Escurra, Antonio González (76’ Jeiner Anaya) y Santiago Dupuy; Diaed De Alba y Anderson Medina. DT: Gerardo Ferreira.

Goles: 29’ Gumersindo Mendieta y 81’ Juan Duarte (3F); 12’ Jonathan Florenciañez y 59’ Antonio González (24S).

Amonestados: 32’ Marcos Brizuela y 53’ Mathías Martínez (3F); 22’ Jonathan Florenciañez, 30’ Juan Escurra y 37’ Diego Delvalle (24S).

Partidos de este domingo

1° de Marzo vs. 12 de Octubre (I)

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 10:00.

Árbitro: Luis Trinidad.

Asistentes: José Ocampo y Dante Fernández.

Cuarto árbitro: Arcenio Mereles.

12 de Octubre SD vs. Sport Colombia

Estadio: Rafael Giménez.

Hora: 15:00.

Árbitro: Juan Franco.

Asistentes: Pablo Ojeda y Dalma Rodríguez.

Cuarta árbitra: Angelina Rodas.

Silvio Pettirossi vs. Sportivo Iteño

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Hora: 15:00.

Árbitro: Alberto Candia.

Asistentes: Carlos Benítez y José Rodríguez.

Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.