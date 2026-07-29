Tacuary avanza y enfrentará a Libertad en la Copa Paraguay

Tacuary, que compite en la División Intermedia (segunda categoría de nuestro fútbol) cumplió con la lógica al derrotar a General Díaz, de la Primera División C (cuarto y último nivel). Sin embargo, el resultado de 1-0 fue estrecho, lo que marca cierta paridad de fuerzas.

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Un testazo de Alcides Valdez le dio la victoria al Buque barriojarense en el barrio Mburicaó. El Águila, que sufrió una tempranera expulsión, no pudo alcanzar el nivel de juego ideal para seguir en carrera en la Copa Paraguay, denominada la Copa de Todos.

En la siguiente instancia, Tacuary lidiará con Libertad, aunque su foco está en su torneo, en evitar el descenso de la Intermedia a la “B”.

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Sandro Romero. Cuarto árbitro: Éver Escobar.

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General Díaz: Diego Villagra; Marcos Díaz, Johan Alderete, Miguel Espínola y Patricio Mendieta; Guillermo Baranda (60’ Isaías González), Fernando Garcete (84’ Ángel Vera), Juan Fernández y Jonás Colmán; Almir Barros (84’ Alan Burgos) y Jorge Romero (60’ Lucas Lesme). D.T.: Lidio Benítez.

Tacuary: Celso Duarte; Alan Bento, Pablo Espinoza, Luis Martínez y Lucas Cáceres; Pedro Arce (63’ Arturo Rojas), Junior Pineda, Joshua Vera (54’ Sebastián Bedoya) y Gustavo de Lira (76’ Carlos Martínez); Bruno Fernández (46’ Matías Sandoval) y Alcides Valdez (76’ Néstor Bareiro). D.T.: Braulio Armoa.

Gol: 68’ Alcides Valdez (T). Amonestados: 24’ Fernando Garcete, 61’ Miguel Espínola y 88’ Carlos Martínez (GD); 24’ Alan Bento, 58’ Sebastián Bedoya y 92’ Juan Fernández (T). Expulsado: 14’ Johan Alderete (GD).