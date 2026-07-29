Teniente Fariña hace historia y se convierte en el primer tricampeón de la Liga Caacupeña

El histórico logro se concretó el domingo 26 de julio, tras superar en la final a 13 Tuyutí de la compañía Aquino Cañada en una apasionante definición por penales, luego de igualar sin goles en tiempo reglamentario en la cancha de San Antonio Fútbol Club.

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Desde los doce pasos, el conjunto albinegro se impuso por 4-2 gracias a la sobresaliente actuación de su arquero y referente, Arturo Ocampo. El guardameta atajó un penal a Osmar Chaparro, mientras que otro remate de Richar Toledo se estrelló en el travesaño. Teniente Fariña mostró una efectividad perfecta al convertir sus cuatro ejecuciones para desatar el festejo de sus hinchas.

El título es el resultado del trabajo que viene desarrollando la institución bajo la conducción de una comisión directiva integrada por jóvenes dirigentes y el acompañamiento del gerente deportivo Gustavo Noguera, una gestión que comienza a reflejarse en los resultados deportivos.

El campeón fue dirigido por José Feliú, con Antonio Ortiz como asistente técnico, David Meza como preparador físico y Marino Duré como preparador de arqueros.

Plantel campeón: Arturo Ocampo, Mathías Quiñónez, Arturo Allende, Nery Saúl Rodríguez, Juan Benítez, Freddy Melgarejo, Adilson Ruiz, Alcides Ahrens, Eduardo Ferreira, Lucas Duarte, Juan Salinas, Alexis Argüello, Andrés Lovera, Derlis Rumich, José Manuel Ayala, Cristhian Añazco, César Augusto Salinas, Martín González, Fernando Mendoza y Paolo González.

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Con este nuevo campeonato, Teniente Fariña ratifica su condición de uno de los grandes protagonistas del fútbol caacupeño y queda registrado como el primer tricampeón de la historia de la Liga Caacupeña.