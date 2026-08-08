Deportivo Santaní se ubica en puesto de ascenso

En el Bajo Chaco, Deportivo Santaní brindó una de las mayores sorpresas de la 18ª fecha de la División Intermedia con su categórica victoria contra el local y líder de la División Intermedia, 12 de Junio de Villa Hayes por 4-2.

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El conjunto sampedrano llegó hasta configurar la goleada al ubicarse por tres tantos al frente antes de los 20 minutos de partido.

El León chaqueño sacó las garras a media, dio pelea y acortó distancia, aunque la victoria de Santaní fue incuestionable, pese a sufrir una expulsión en la etapa complementaria, tras la cual debió replegar sus líneas.

En la ronda siguiente, 12 de Junio visitará a Encarnación FC, en tanto que Santaní será local contra Carapeguá.

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Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Luis Onieva y José Mercado. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: Zulma Quiñónez.

12 de Junio: Diego Aranda; Édgar González, Mattías Parris, Axel Loncharich y Matías Argüello (64’ Ángel Aquino); Héctor Lezcano, Gastón Pinedo, Diego Valdez y José Recalde (46’ Marco González); Augusto Giménez y Luis Núñez (64’ Daniel Fernández). D.T.: Arturo Villasantti.

Santaní: Horacio Almada; Justo González, Fernando Arce, Martín Giménez y Juan González; Willian Casanova (59’ Adrián Mereles), Herminio Vera, David Colmán (59’ Elian Vogado) y Brahian Martínez; Thyago Meza (68’ Mathías Martínez) y Juan Mereles (68’ Manuel Monges). D.T.: Julio Irrazábal.

Goles: 9’ y 48’ Willian Casanova, 14’ Brahian Martínez y 18’ Thyago Meza (S); 59’ Luis Núñez y 80’ Mattías Parris (12J). Amonestados: 2’ Matías Argüello (12J); 2’ Thyago Meza (S). Expulsado: 70’ Herminio Vera (S).