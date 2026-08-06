Apertura de un nuevo capítulo de la División Intermedia

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves la nómina de autoridades arbitrales de la 18ª fecha de la División Intermedia, la segunda categoría que consta de 30 rondas y otorga dos plazas al círculo privilegiado. El programa:
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Viernes 7 de agosto
Independiente CG vs. Resistencia
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 16:30.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Jhonatan González.
12 de Junio vs. Deportivo Santaní
Estadio: Facundo Deleón Fossatti.
Horario: 19:00.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: Luis Onieva y José Mercado.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Zulma Quiñónez.
Sábado 8
Deportivo Capiatá vs. Sol de América
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 10:00.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Francisco Ramos y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Blas Medina.
Encarnación FC vs. Paraguarí AC
Estadio: Villa Alegre.
Horario: 10:00.
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: César Silva y Ricardo Ortiz.
Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.
Domingo 9
Sportivo Carapeguá vs. Fernando de la Mora
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 10:00.
Árbitro: Marcos Galeano.
Asistentes: Saturnino Cáceres y Joel Noguera.
Cuarto árbitro: José Franco.
Benjamín Aceval vs. 3 de Noviembre
Estadio: Isidro Roussillón.
Horario: 10:00.
Árbitro: Giancarlos Juliadoza.
Asistentes: Víctor Dávalos y Carlos Valdovinos.
Cuarto árbitro: Basilio Jara.
Lunes 10
Tacuary vs. Guaireña FC
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 16:30.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Jorge Gómez y Lucio García.
Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.
Atlético Tembetary vs. General Caballero JLM
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 19:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Esteban Testta y Diego Silva.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: José Cuevas.