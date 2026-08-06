Fútbol de Intermedia
06 de agosto de 2026 a la - 17:17

Apertura de un nuevo capítulo de la División Intermedia

El estadio Facundo Deleón Fossatti albergará el partido entre 12 de Junio de Villa Hayes y Deportivo Santaní.
El estadio Facundo Deleón Fossatti albergará el partido entre 12 de Junio de Villa Hayes y Deportivo Santaní.Gentileza

Este viernes se abre la decimoctava fecha de la División Intermedia, que comprende el imperdible duelo entre 12 de Junio de Villa Hayes y Deportivo Santaní, grandes candidatos al ascenso a la máxima categoría.

Por ABC Color

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves la nómina de autoridades arbitrales de la 18ª fecha de la División Intermedia, la segunda categoría que consta de 30 rondas y otorga dos plazas al círculo privilegiado. El programa:

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Viernes 7 de agosto

Independiente CG vs. Resistencia

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 16:30.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

12 de Junio vs. Deportivo Santaní

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 19:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Luis Onieva y José Mercado.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Imagen sin descripción

Sábado 8

Deportivo Capiatá vs. Sol de América

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 10:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Francisco Ramos y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Encarnación FC vs. Paraguarí AC

Estadio: Villa Alegre.

Horario: 10:00.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: César Silva y Ricardo Ortiz.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

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Domingo 9

Sportivo Carapeguá vs. Fernando de la Mora

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Marcos Galeano.

Asistentes: Saturnino Cáceres y Joel Noguera.

Cuarto árbitro: José Franco.

Benjamín Aceval vs. 3 de Noviembre

Estadio: Isidro Roussillón.

Horario: 10:00.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Víctor Dávalos y Carlos Valdovinos.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Lunes 10

Tacuary vs. Guaireña FC

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 16:30.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Jorge Gómez y Lucio García.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Atlético Tembetary vs. General Caballero JLM

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 19:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Esteban Testta y Diego Silva.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: José Cuevas.