Fútbol de Ascenso de Paraguay
31 de agosto de 2026 a la - 11:24

Cuarteto de clasificados del Nacional B sufre una pequeña alteración

Duelo de capitanes. Marcos Duré, del 3 de Febrero, maneja el esférico ante Cristian Martínez, de Guaraní de Fram.
Duelo de capitanes. Marcos Duré, del 3 de Febrero, maneja el esférico ante Cristian Martínez, de Guaraní de Fram.Club 3 de Febrero de Ciudad del Este.

El cuarteto de clasificados a las semifinales del Nacional B de la UFI sufrió una pequeña alteración luego del desarrollo de la sexta fecha de la prolongada segunda fase.

Por ABC Color

Son ocho los clubes que intervienen en la segunda etapa del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga al campeón una plaza directa a la División Intermedia.

Lea más: El puntero Guaraní de Fram golea a Unión de Pilar en el Nacional B

Esta fase se cumple con el sistema de todos contra todos, a dos ruedas, totalizándose 14 rondas, tras las cuales los cuatro conjuntos de más alto puntaje accederán a las semifinales.

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El itapuense Guaraní de Fram comanda las posiciones, seguido por los clubes altoparanaenses, 3 Corrales y Ciudad Nueva.

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La modificación se da en el cuarto lugar. Quinceno FC de Itapé desplazó del sitio al 3 de Febrero de Ciudad del Este, por ahora al margen de la zona de clasificación.

Pastoreo FC, de Juan Manuel Frutos (Caaguazú) se encuentran cerca del lote, al igual que Guaraní de Minga Guazú.

El Deportivo Unión de Pilar marcha rezagado, con un solo punto de 18 posibles.