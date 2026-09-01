Clima
01 de septiembre de 2026 a la - 05:30

Clima en Paraguay: ¿Seguirán las lluvias este martes?

Persona de espaldas con camiseta negra inspecciona vehículo volcado. Camioneta policial con luces encendidas en un día lluvioso.
Fernando Romero

El pronóstico meteorológico para este martes anticipa de nuevo condiciones climáticas inestables, con probabilidad de lluvias en varias zonas del país. Sin embargo, el clima cambiaría en los próximos días.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias leves y dispersas en varias zonas del país, entre ellas Asunción, y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, aunque las condiciones del tiempo mejorarían hacia el final del día.

Los próximos días - el miércoles y el jueves - registrarían un clima estable, sin probabilidades reales de precipitaciones. Sin embargo, el fin de semana volvería a traer lluvias.

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido en Paraguay, y hoy se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados en Asunción y una mínima de 16.

Lea más: La lluvia llega a tiempo y favorece a cultivos de trigo y productos frutihortícolas

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

16 °C

25 °C

San Pedro

17 °C

25 °C

Caacupé

15 °C

24 °C

Villarrica

16 °C

23 °C

Coronel Oviedo

16 °C

24 °C

Caazapá

15 °C

22 °C

Encarnación

16 °C

22 °C

San Juan Bautista

16 °C

23 °C

Paraguarí

15 °C

23 °C

Ciudad del Este

16 °C

24 °C

Asunción

16 °C

24 °C

Pilar

15 °C

23 °C

Pedro Juan Caballero

15 °C

24 °C

Salto del Guairá

17 °C

24 ºC

Pozo Colorado

17 °C

26 °C

Fuerte Olimpo

20 °C

28 °C

Mariscal Estigarribia

18 °C

27 °C

Los índices subirían levemente entre mañana y el jueves, llegando a una máxima de 30 grados en la capital, aunque la temperatura volvería a bajar durante el fin de semana a niveles similares a los de ayer u hoy.