Clima en Paraguay: ¿Seguirán las lluvias este martes?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias leves y dispersas en varias zonas del país, entre ellas Asunción, y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, aunque las condiciones del tiempo mejorarían hacia el final del día.

Los próximos días - el miércoles y el jueves - registrarían un clima estable, sin probabilidades reales de precipitaciones. Sin embargo, el fin de semana volvería a traer lluvias.

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido en Paraguay, y hoy se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados en Asunción y una mínima de 16.

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Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 16 °C 25 °C San Pedro 17 °C 25 °C Caacupé 15 °C 24 °C Villarrica 16 °C 23 °C Coronel Oviedo 16 °C 24 °C Caazapá 15 °C 22 °C Encarnación 16 °C 22 °C San Juan Bautista 16 °C 23 °C Paraguarí 15 °C 23 °C Ciudad del Este 16 °C 24 °C Asunción 16 °C 24 °C Pilar 15 °C 23 °C Pedro Juan Caballero 15 °C 24 °C Salto del Guairá 17 °C 24 ºC Pozo Colorado 17 °C 26 °C Fuerte Olimpo 20 °C 28 °C Mariscal Estigarribia 18 °C 27 °C

Los índices subirían levemente entre mañana y el jueves, llegando a una máxima de 30 grados en la capital, aunque la temperatura volvería a bajar durante el fin de semana a niveles similares a los de ayer u hoy.