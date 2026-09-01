Clima en Paraguay: ¿Seguirán las lluvias este martes?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur y lluvias leves y dispersas en varias zonas del país, entre ellas Asunción, y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, aunque las condiciones del tiempo mejorarían hacia el final del día.
Los próximos días - el miércoles y el jueves - registrarían un clima estable, sin probabilidades reales de precipitaciones. Sin embargo, el fin de semana volvería a traer lluvias.
El ambiente se mantiene entre fresco y cálido en Paraguay, y hoy se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados en Asunción y una mínima de 16.
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|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
16 °C
25 °C
San Pedro
17 °C
25 °C
Caacupé
15 °C
24 °C
Villarrica
16 °C
23 °C
Coronel Oviedo
16 °C
24 °C
Caazapá
15 °C
22 °C
Encarnación
16 °C
22 °C
San Juan Bautista
16 °C
23 °C
Paraguarí
15 °C
23 °C
Ciudad del Este
16 °C
24 °C
Asunción
16 °C
24 °C
Pilar
15 °C
23 °C
Pedro Juan Caballero
15 °C
24 °C
Salto del Guairá
17 °C
24 ºC
Pozo Colorado
17 °C
26 °C
Fuerte Olimpo
20 °C
28 °C
Mariscal Estigarribia
18 °C
27 °C
Los índices subirían levemente entre mañana y el jueves, llegando a una máxima de 30 grados en la capital, aunque la temperatura volvería a bajar durante el fin de semana a niveles similares a los de ayer u hoy.