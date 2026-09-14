Barrio Chiquito corona a su nuevo monarca

Creado en el 2004 para fomentar el deporte, Nuestra Señora de la Asunción llegó a su trigésima tercera corona en certámenes futbolísticos barriales.
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NSA conquistó el título del Barrio Chiquito al vencer en los penales a Tragolta pot 8-7, tras el nivelado duelo consagratorio del tiempo reglamentario. Es el sexto trofeo que alcanza en dicha competencia.
El elenco estuvo compuesto por: Miguel Ángel Rojas, Fabián Olmedo, Diego Benítez, Blas Alcides Rolón, Juan Spina, Pablo Rolón, Juan “Willy” Hermosilla, Héctor Caballero, Basilio Meza, Aníbal Bogado, Inocencio Zárate, Joel Ojeda, Christian Ledesma, Diego Agüero, Jhony Castillo, Isabelino Salcedo, entre otros.
NSA cuenta con la presidencia honorífica de Carmelo Delvalle, quien logró conformar un staff con el que fueron alcanzando logros. La marca de 33 trofeos de campeón en 22 años es una demostración de competitividad y vigencia.