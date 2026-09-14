Independiente asesta el golpe a Encarnación, a minutos del final

Independiente CG sacó el triunfo cuando el partido se iba, dando la alegría a sus fanáticos con el gol de Sarquis, dejando sin nada a Encarnación FC, que sigue en la retaguardia del lote de la Intermedia, cumplida parcialmente la fecha 24 del certamen. Este martes se cierra el eslabón con dos partidos.
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El cotejo se disputó en el Ricardo Gregor del “Inde”, y la victoria le otorgó los puntos para situarse en el sexto puesto de la tabla, con 34 puntos, mientras los de la Perla del Sur están últimos con 19.
En la fecha 25, Independiente visitará al escolta del puntero, el 12 de Junio VH en el Facundo De León Fossati, el domingo a partir de las 10:00.
Por su parte, Encarnación recibe a Deportivo Capiatá en el “Villa Alegre”, el día de la Primavera, a las 19:00.
Síntesis del partido:
Independiente CG 1 - Encarnación FC 0
Estadio: Ricardo Gregor. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Édgar Galeano. AVAR: José Villagra.
Alineaciones:
Independiente CG 1: Carlos Quiñónez; Diego Aguada, José Portillo, Rony Frank y Ramón Méndez; Dramana Diarra, Brun Díaz (64’ Álvaro Montiel), Nicolás Rojas (80’ Víctor Rivarola) y Denis Zárate (64’ Gastón Oviedo); Francisco Morel (46’ Ronald Roa) y Sergio Daniel Dietze (80’ Elías Sarquis). DT: Claudio David Vargas.
Encarnación FC 0: José Aquino; Aaron Troche (83’ Marcos Machuca), Diego Argüello (46’ Alberto Mongelós), Rodrigo Jara y Éver Cáceres; Fernando Viveros (59’ Matías Schabus), Édgar Ferreira, Jorge Pineda y Alberto Andino (59’ Kevin Lezcano); Enrique Balbuena y José Verdún (78’ Denis Ortiz). DT: Pablo Caballero.
Gol: 82’ Elías Sarquis (ICG).
Amonestados: 75’ Sergio Daniel Dietze y 90’+4’ Rony Frank (ICG).
Juegos de este martes
Atlético Tembetary vs. Sportivo Carapeguá
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 16:30.
Árbitro: Marco Franco.
Asistentes: Lucio García y Liz Fleitas.
Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Nancy Fernández.
Tacuary FBC vs. 12 de Junio VH
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Hora: 19:00.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: José Armoa.
VAR: Juan Gabriel Benítez.
AVAR: Eduardo Cardozo.