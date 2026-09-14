Independiente asesta el golpe a Encarnación, a minutos del final

Independiente asesta el golpe a Encarnación, a minutos del final

Independiente de Campo Grande consiguió la victoria en las postrimerías del juego contra Encarnación FC, para seguir dejando en el fondo de la tabla a los del Sur del país. El “Inde” festejó el solitario tanto de Elías Sarquis, a los 82′ del juego.