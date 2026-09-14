Fútbol de Ascenso de Paraguay
14 de septiembre de 2026 a la - 22:45

Independiente asesta el golpe a Encarnación, a minutos del final

Independiente derrotó en su casa a la visita Encarnación FC, por la fecha 24 del torneo de la Intermedia.
Independiente derrotó en su casa a la visita Encarnación FC, por la fecha 24 del torneo de la Intermedia.

Independiente de Campo Grande consiguió la victoria en las postrimerías del juego contra Encarnación FC, para seguir dejando en el fondo de la tabla a los del Sur del país. El “Inde” festejó el solitario tanto de Elías Sarquis, a los 82′ del juego.

Por ABC Color y Guillermo Caballero, ABC Color
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Independiente CG sacó el triunfo cuando el partido se iba, dando la alegría a sus fanáticos con el gol de Sarquis, dejando sin nada a Encarnación FC, que sigue en la retaguardia del lote de la Intermedia, cumplida parcialmente la fecha 24 del certamen. Este martes se cierra el eslabón con dos partidos.

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El cotejo se disputó en el Ricardo Gregor del “Inde”, y la victoria le otorgó los puntos para situarse en el sexto puesto de la tabla, con 34 puntos, mientras los de la Perla del Sur están últimos con 19.

En la fecha 25, Independiente visitará al escolta del puntero, el 12 de Junio VH en el Facundo De León Fossati, el domingo a partir de las 10:00.

Por su parte, Encarnación recibe a Deportivo Capiatá en el “Villa Alegre”, el día de la Primavera, a las 19:00.

Síntesis del partido:

Independiente CG 1 - Encarnación FC 0

Estadio: Ricardo Gregor. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Édgar Galeano. AVAR: José Villagra.

Alineaciones:

Independiente CG 1: Carlos Quiñónez; Diego Aguada, José Portillo, Rony Frank y Ramón Méndez; Dramana Diarra, Brun Díaz (64’ Álvaro Montiel), Nicolás Rojas (80’ Víctor Rivarola) y Denis Zárate (64’ Gastón Oviedo); Francisco Morel (46’ Ronald Roa) y Sergio Daniel Dietze (80’ Elías Sarquis). DT: Claudio David Vargas.

Encarnación FC 0: José Aquino; Aaron Troche (83’ Marcos Machuca), Diego Argüello (46’ Alberto Mongelós), Rodrigo Jara y Éver Cáceres; Fernando Viveros (59’ Matías Schabus), Édgar Ferreira, Jorge Pineda y Alberto Andino (59’ Kevin Lezcano); Enrique Balbuena y José Verdún (78’ Denis Ortiz). DT: Pablo Caballero.

Gol: 82’ Elías Sarquis (ICG).

Amonestados: 75’ Sergio Daniel Dietze y 90’+4’ Rony Frank (ICG).

Juegos de este martes

Atlético Tembetary vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 16:30.

Árbitro: Marco Franco.

Asistentes: Lucio García y Liz Fleitas.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Nancy Fernández.

Tacuary FBC vs. 12 de Junio VH

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Hora: 19:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: José Armoa.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Eduardo Cardozo.