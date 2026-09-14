Partidos en Villa Hayes y Asunción por la División Intermedia

Recta final de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que consta de 30 rondas y otorga dos plazas a la máxima categoría.

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El capítulo 24 contempla el desarrollo de dos partidos este lunes, previéndose el cierre de la fecha para mañana, con otro par de enfrentamientos.

La lucha no solo se centra en los puestos de ascenso, sino en la permanencia. El General Caballero de Juan León Mallorquín toma distancia en la punta. Por el segundo puesto pugnan el 12 de Junio de Villa Hayes, Deportivo Santaní y algo más distante, con menos margen de error, Benjamín Aceval.

En la zona roja del descenso se encuentran los clubes capitalinos 3 de Noviembre, Fernando de la Mora y Tacuary.

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Los duelos de este lunes

Benjamín Aceval vs. Paraguarí AC

Estadio: Isidro Roussillón, Villa Hayes.

Horario: 16:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Roberto Cañete.

Independiente CG vs. Encarnación FC

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 19:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: José Villagra.