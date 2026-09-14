Fútbol de Intermedia
14 de septiembre de 2026 a la - 11:07

Partidos en Villa Hayes y Asunción por la División Intermedia

Estadio Isidro Roussillón, ubicado en Villa Hayes, recibirá el partido entre el local, Benjamín Aceval, y Paraguarí.
Estadio Isidro Roussillón, ubicado en Villa Hayes, recibirá el partido entre el local, Benjamín Aceval, y Paraguarí.Facebook

La vigesimocuarta fecha de la División Intermedia continúa este lunes con dos partidos. El del primer turno de disputará en Villa Hayes, mientras que el de fondo será en Asunción.

Por ABC Color

Recta final de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que consta de 30 rondas y otorga dos plazas a la máxima categoría.

Lea más: Santaní conquista una victoria clave en su lucha por el ascenso

El capítulo 24 contempla el desarrollo de dos partidos este lunes, previéndose el cierre de la fecha para mañana, con otro par de enfrentamientos.

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La lucha no solo se centra en los puestos de ascenso, sino en la permanencia. El General Caballero de Juan León Mallorquín toma distancia en la punta. Por el segundo puesto pugnan el 12 de Junio de Villa Hayes, Deportivo Santaní y algo más distante, con menos margen de error, Benjamín Aceval.

En la zona roja del descenso se encuentran los clubes capitalinos 3 de Noviembre, Fernando de la Mora y Tacuary.

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Los duelos de este lunes

Benjamín Aceval vs. Paraguarí AC

Estadio: Isidro Roussillón, Villa Hayes.

Horario: 16:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Roberto Cañete.

Independiente CG vs. Encarnación FC

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 19:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: José Villagra.