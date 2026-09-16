Duelos dominicales del Nacional B, en cuatro departamentos

De la segunda etapa del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior participan ocho clubes, cuatro del departamento de Alto Paraná, uno de Itapúa, Guairá, Caaguazú y Ñeembucú.

Sin embargo, pese a la mayoría altoparanaense, los enfrentamientos dominicales se cumplirán en distintos puntos de la Región Oriental, Guairá, Caaguazú, Ñeembucú y Alto Paraná.

Esta fase consta de 14 rondas, tras las cuales los cuatro conjuntos de mayor puntaje avanzarán a las semifinales.

La decimoquinta edición del evento, de la que participaron inicialmente 14 elencos, otorga al campeón una plaza directa a la División Intermedia 2027.

El año pasado, el monarca debió jugar un repechaje contra el segundo de la Primera División B de la APF, por un cupo al segundo nivel de nuestro balompié. El campeón del Nacional, 15 de Mayo de Itapé, perdió la serie contra el 3 de Noviembre del barrio San Pablo, Asunción.

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En esta oportunidad, el “15” interviene en el certamen con su nueva denominación Quinceno FC.