Fútbol de Ascenso de Paraguay
16 de septiembre de 2026 a la - 15:06

Duelos dominicales del Nacional B, en cuatro departamentos

El talentoso William "Nani" Santander (36), de largo recorrido en el fútbol profesional, es el capitán del Quinceno FC de Itapé.
El talentoso William "Nani" Santander (36), de largo recorrido en el fútbol profesional, es el capitán del Quinceno FC de Itapé.Gentileza

Los partidos de la novena fecha, segunda fase del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior se disputarán el domingo, en el horario unificado de las 15:00, en cuatro departamentos.

Por ABC Color
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De la segunda etapa del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior participan ocho clubes, cuatro del departamento de Alto Paraná, uno de Itapúa, Guairá, Caaguazú y Ñeembucú.

Sin embargo, pese a la mayoría altoparanaense, los enfrentamientos dominicales se cumplirán en distintos puntos de la Región Oriental, Guairá, Caaguazú, Ñeembucú y Alto Paraná.

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Esta fase consta de 14 rondas, tras las cuales los cuatro conjuntos de mayor puntaje avanzarán a las semifinales.

La decimoquinta edición del evento, de la que participaron inicialmente 14 elencos, otorga al campeón una plaza directa a la División Intermedia 2027.

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El año pasado, el monarca debió jugar un repechaje contra el segundo de la Primera División B de la APF, por un cupo al segundo nivel de nuestro balompié. El campeón del Nacional, 15 de Mayo de Itapé, perdió la serie contra el 3 de Noviembre del barrio San Pablo, Asunción.

En esta oportunidad, el “15” interviene en el certamen con su nueva denominación Quinceno FC.